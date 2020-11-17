Hollanda’dan skandal İlham Aliyev kararı

Azerbaycan ordusu 28 yıldır işgal altında bulunan Dağlık Karabağ’ı 44 gün süren çatışmaların ardından geri almıştı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın yenilgiyi kabul etmesinin ardından Rusya’nın arabuluculuğunda Azerbaycan-Ermenistan-Rusya arasında imzalanan ortak bildiri ile çatışmalar son bulmuştu.

Azerbaycan’ın tarihi zaferi uluslararası alanda büyük yankı uyandırırken, Hollanda parlamentosunda skandal bir karara imza atıldı. Hollanda parlamentosu, Hıristiyan Demokrat Parti (CDA) ve Hristiyan Birlik (ChristenUnie) tarafından hazırlanan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mihriban Aliyeva hakkında savaş suçu işledikleri gerekçesiyle Avrupa Birliği tarafından yaptırım uygulamasını içeren önergeyi kabul etti.

ÖNERGE, AVRUPA PARLAMENTOSU’NA SUNULACAK

Oy çokluğu ile AB’nin Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ'da savaş suçları işlediği ve bu nedenle cezalandırılmaları gerektiği kabul edildi. Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, önergeye “doğru bir sıralama olmadığı” gerekçesiyle sıcak bakmadığını belirtti.

Bakan Blok, önce Dağlık Karabağ'da olası insan hakları ihlallerine yönelik bir soruşturma yapılması gerektiğini, ancak o zaman şüphelilere yaptırım veya yasal işlem uygulanabileceğini ifade etti.

Oy çokluğuyla kabul edilen önerge, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok tarafından Brüksel’de bulunan Avrupa Parlamentosu’na sunulacak. (İHA)

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