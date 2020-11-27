Hong Kong’da ‘yeni vaka’ paniği! Test yaptırana para verilecek

Neredeyse tüm dünya corona virüsü pandemisinde ikinci dalga ile mücadele ederken ülkeler arasındaki yaklaşım farkları da dikkat çekici sonuçlar veriyor. Salı günü Reuters’ın Hong Kong’la ilgili geçtiği bir haberin başlığı da aslında yaklaşım farkını ve sürecin yoruma ne kadar açık olduğunu gösteriyor:

“Covid-19 vakalarının sıçrama yapmasıyla Hong Kong, barları ve gece kulüplerini üçüncü kez kapatacak.”

Buradaki “sıçrama” ifadesi çok önemli. Sağlık Bakanı Sophia Chan, bu yıl üçüncü kez barlar, gece kulüpleri ve diğer eğlence merkezlerini kapatmak durumunda kaldıklarını ifade ederken Hong Kong Uluslararası Havalimanı yakınlarında oluşturulan tedavi bölgesinden yeniden açıldığını da belirtti.

Salı günü bu kararın çıkmasına neden olan “sıçrama” sonucunda Hong Kong’da 80 yeni vaka tespit edilmişti. Son olarak 27 Kasım’da 92 yeni vaka açıklayan Hong Kong’da bu zamana kadar toplam 6 bin 40 vaka tespit edildi. Yüzölçümüne göre nüfus yoğunluğunun oldukça yüksek olduğu 7.5 milyonluk ülkede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 108 olarak kayıtlara geçmiş durumda.

18 Ağustos’ta 36 vakaya rastlanan ülkede o günden, 43 yeni vakanın ilan edildiği 21 Kasım’a kadar günlük vaka sayısı 20’ler seviyesini hiç geçmedi. 30 Temmuz’da görülen 149 vaka ise ülkenin rekoru.

Ülkede endişe yaratan durum ise 19 Kasım’da 151 olan aktif vaka sayısının 540’a yükselmiş olması. Zira, 7 Eylül’de 98 olan toplam ölüm sayısı şu an 108… Aldığı sıkı önlemlerle 25 Eylül ile 4 Kasım arası hiçbir Hong Kong vatandaşı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmedi. Son olarak 7 Eylül’de 4 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından ülkede bir günde 1’den fazla ölüm hiç yaşanmadı.

GECE KULÜBÜ BAĞLANTISI

Yaz döneminde vaka sayısında sert bir yükseliş yaşayan ülkede yükselişin sebebi olarak ise gece kulüpleri gösteriliyor. Son günlerde yaşanan vakalar arasında 180 vakanın gece kulüpleri ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Bakan Chan, basın toplantısında “Toplumumuzda birçok aktarım zinciri ile karşı karşıya kaldık. Sosyal mesafeyi kurallarını yeniden sıkılaştırmalıyız zira pandemi acımasız…” dedi.

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Nisan ayında birkaç hafta kapalı kalan ve daha sonra Temmuz ortasından Eylül ortasına kadar yeniden kapatılan gece kulüpleri, barlar, karaoke kulüpleri ve dans edilen mekanlar en erken 3 Aralık’a kadar kapalı kalacak. Aynı zamanda vaka artışları nedeniyle Pazar günü başlaması planlanan Singapur ve Hong Kong arası kontrollü seyahatler en az iki hafta ertelendi.

Rakamlar endişe verici olmakla birlikte hem Türkiye’de hem de Avrupa’nın genelinde karşılaşılan tabloya kıyasla Hong Kong, süreci “hafif” atlatıyor gibi bir görüntü ortaya çıkmış olabilir ancak ülkedeki yetkililerin ipleri ellerinden hiç bırakmayan tavrı nedeniyle; Macau, Monaco ve Singapur’un ardından dünyanın en yoğun kalabalığa sahip dördüncü ülkesi olan Hong Kong süreci başarılı bir şekilde yürütüyor.

Hong Kong aynı zamanda testlere de bu dönemde yeniden yoğunluk vermeye başladı. 7.5 milyonluk nüfusu olan ülkede 3 milyon 994 bin 873 kişiye test yapıldığı açıklandı. Son zamanlarda yapılan test kampanyasında ise ilginç bir yola başvuruldu.

TEST YAPTIRANA ÖDÜL!

Chan, yaptığı basın toplantısında tek seferlik olarak hayata geçirilecek uygulama kapsamında test yaptıranlara 5 bin Hong kong doları (yaklaşık 645 ABD doları) verileceğini açıkladı. Ülke genelinde karantinanın mali sonuçlarından ötürü çekinceleri olan insanların karantinaya girerek işlerinden olmak istemedikleri için test yaptırmaya yanaşmadıkları düşünülüyor.

Bakan Chan, “Umarım insanlar gelir kaybı korkusu nedeniyle test yaptırmaktan kaçınmazlar” ifadelerini kullanırken ülkeyle ilgili başka bir durum da ortaya çıkıyor.

Dünyanın en yoğun kalabalığının olduğu ülkelerden biri olan Hong Kong, bankacılık ve finansın da merkezlerinden biri olarak dünyanın en gözde şehirleri arasında yer alıyor. Hong Kong’da yapılaşma ise oldukça yetersiz boyutta. 16. Yıllık Demographia Uluslararası Konut Satın Alınabilirlik Anketi’nin (16th Annual Demographia International Housing Affordability Survey) kapsamlı raporuna göre 309 şehir arasında konut satın alınabilirliği açısından açık ara en düşük puana sahip olan bölge Hong Kong.

KAFES EVLER…

Bölgede ortalama ev fiyatları yıllık gelirin 20.8 katı. Bu korkunç rakam bölgede yaşamı oldukça zor kılıyor ve dar gelirliler ‘cage homes’ (kafes evler) veya ‘coffin homes’ (tabut evler) denen 7 ile 13 metrekare arasında değişen çok çok küçük “evlerde” barınmak zorunda kalıyor. Vox’un konuyla ilgili belgeselinde bir Hong Kong vatandaşı 7 metrekarelik odasına 2100 Hong Kong doları (yaklaşık 260 ABD doları) ödediğini söylüyor.

Mutfak, banyo ve tuvalet gibi ortak kullanım alanlarına mahkum bu yapılarda yaşayan insanların virüsle enfekte olmasının yaratacağı sonucu düşünmek bile istemeyen hükümet, bir yandan bu nedenle de ülkede işleri oldukça sıkı tutmaya çalışıyor. Hükümet aynı zamanda dar gelirli vatandaşlarına da bu sebeple test yaptırmaları için maddi destek vermek istiyor. Ülkede şu ana kadar pandemi sıkı bir şekilde kontrol altında gibi durmakta…

Sıkı kontrol ifadesi aslında Hong Kong için bir standart. Çin’in aslında özerk de diyebileceğimiz bir “özel idari bölgesi” olan Hong Kong’da son günlerde gündeme gelen yeni ulusal güvenlik yasası tepkilere sebep oluyor. Aynı zamanda Mart 2019’dan beri konuşulan ve suçluların Çin’e iadesini kolaylaştıracağı öngörülen yasa tasarısı, o günlerden bu yana sert bir şekilde prostesto ediliyor. Hong Kong vatandaşlarını Çin’in yargılayacağı yönünde duyulan endişe binleri sokağa dökmüş durumda. Protestolarda da eylemlerin doğası gereği sosyal mesafeler unutulmakta.