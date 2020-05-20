İdam kararı internet üzerinden verilince ortalık karıştı!

Uluslararası Af Örgütü, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı Singapur’da bir mahkemenin Zoom video konferans yoluyla bir mahkuma idam cezası vermesini eleştirdi. Af Örgütü Singapur’un kararının ‘zalimce ve insanlık dışı’ olduğunu söyledi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Singapur Yüksek Mahkemesi sözcüsü, 37 yaşındaki Punithan Genasan isimli Malezya vatandaşı bir mahkumun uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giydiğini doğruladı.

Genasan’ın avukatı Peter Fernando, Zoom aracılığıyla alınan karara itiraz etmediğini belirtti. Avukat karara karşı çıkmasa da insan hakları kuruluşları Zoom üzerinden alınan idam kararlarını eleştirdi.

Uluslararası Af Örgütü’nün idam cezası konusunda uzmanlaşan danışmanı Chiara Sangiorgio şu açıklamayı yaptı:

“Zoom aracılığıyla veya yüz yüze, idam cezası her zaman zalimce ve insanlık dışıdır. Bu olay, uyuşturucu kaçakçılığı suçuna idam cezası verilmesi, Singapur’un uluslararası hukuku hiçe saydığının göstergesidir.”

NİJERYA’DA DA ZOOM ARACILIĞIYLA İDAM CEZASI VERİLDİ

Adli cezaları inceleyen Fair Trials adlı gruba göre Singapur’da verilen idam cezası, video konferans aracılığıyla alınan ikinci idam kararı oldu.

Grup, Nijerya’da da cinayetle suçlanan bir kişiye de, bu ay video konferans yöntemiyle görülen davada idam cezası verildiğini hatırlattı. Grup, bu yöntemle görülen davalarda ‘adil karar alınmasına ilişkin ciddi kaygılar olduğunu’ ifade etti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Nijerya’da Zoom üzerinden verilen idam cezası kararının ‘insanlık dışı olduğunu’ söylemişti.

Nijerya’da yargılanan Olalekan Hameed’in duruşması, internet ortamında avukat ve savcıların katılımıyla 3 saat sürmüştü. Duruşma sonunda Hameed’in idamına karar verildi.

İLGİLİ HABER Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik corona açıklaması! Bir gün içinde görülen en yüksek sayı...