Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde vaka rekoru!

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saat içerisinde 495 vaka tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada Erbil’de 186, Süleymaniye’de 177, Gerimiyan’da 59, Raperin’de 39, Duhok’ta 25 ve Halepçe’de 9 Covid-19 vakasının kaydedildiği belirtilirken, bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısına ulaşıldığı ifade edildi.

8 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Son 24 saatte Erbil'de 1, Süleymaniye'de 5 ve Germiyan'da 2 olmak üzere toplam 8 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı. Ayrıca, son 24 saatte Erbil'de 65, Germiyan'da 6, Duhok'ta 4, Halepçe'de 4 olmak üzere toplam 79 kişinin de iyileşerek hastaneden taburcu olduğu bildirildi.

İlk corona virüsü vakasının Mart ayında görüldüğü IKBY'de şu an ana kadar 8 bin 134 kişi virüse yakalanırken, 2 bin 868 kişi iyileşti ve toplam 271 kişi de hayatını kaybetti. İHA