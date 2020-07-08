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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde vaka rekoru!

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) bir günde 495 corona virüsü vakası kayda geçti. Bu sayısının salgının başlangıcından bu yana bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısı olduğu açıklandı.

00:38 -
Haberler Dünya
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde vaka rekoru!

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saat içerisinde 495 vaka tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada Erbil’de 186, Süleymaniye’de 177, Gerimiyan’da 59, Raperin’de 39, Duhok’ta 25 ve Halepçe’de 9 Covid-19 vakasının kaydedildiği belirtilirken, bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısına ulaşıldığı ifade edildi.

8 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Son 24 saatte Erbil'de 1, Süleymaniye'de 5 ve Germiyan'da 2 olmak üzere toplam 8 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı. Ayrıca, son 24 saatte Erbil'de 65, Germiyan'da 6, Duhok'ta 4, Halepçe'de 4 olmak üzere toplam 79 kişinin de iyileşerek hastaneden taburcu olduğu bildirildi.

İlk corona virüsü vakasının Mart ayında görüldüğü IKBY'de şu an ana kadar 8 bin 134 kişi virüse yakalanırken, 2 bin 868 kişi iyileşti ve toplam 271 kişi de hayatını kaybetti. İHA

 

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ABD Corona Irak Sağlık Sağlık Bakanlığı
Son güncelleme: 00:39 08.07.2020
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