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İş yeri kapanan işçilere İngiliz hükümetinden maaş desteği

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, corona virüsü salgını önlemleri kapsamında kapanmak zorunda kalan işletmelere yeni bir ekonomik yardım programının başlatıldığını açıkladı.

23:19 -
Haberler Dünya
İş yeri kapanan işçilere İngiliz hükümetinden maaş desteği

İngiltere’de corona virüsüyle mücadele kapsamında gelecek hafta daha sıkı önlemlerin açıklanması ve ülkenin salgından en kötü etkilenen yerlerinde barların ve restoranların kapanabileceği belirtiliyor.

Maliye Bakanı Rishi Sunak, kapatılması istenen işletmelerde çalışanların maaşlarının üçte ikisini hükümetin ödeyeceğini açıkladı. Sunak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Umarım bu zorlu bir kış geçirmek üzere olanlara güvence ve bir güvenlik ağı sağlar. Kaç kişinin yararlanacağını tabii bilemiyoruz ama bu belirsiz ortamda gerekli olabilecek önlemlerin de boyutları belirsiz. Ancak insanların işlerini koruması için şu anda harekete geçmemiz doğru.

1 Kasım’da başlanacak ve 6 ay sürecek yeni programda, maksimum ayda 2 bin 100 sterlin maaş verilecek. Bu süreçte işverenler maaş ödemeyecek ancak devlet ve özel sigortadaki emeklilik primlerine katkıda bulunabilecek. Maliyetlerin karşılanması için işletmelere verilen hibe miktarı da aylık 3 bin sterline kadar çıkabilecek.

İngiltere’de bir işletme karantina yüzünden kapalıysa, iki haftada bir 1000 ila bin 1500 sterlin destek alıyor. Hükümetin yeni programında ise aralarında restoranlar, barlar ve gece kulüplerinin de bulunduğu yüz binlerce işletme yararlanabilecek. (BBC Türkçe)

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