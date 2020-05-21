İsrail’de anaokulu öğrencilerine karantina

İsrail'in başkenti Tel Aviv'in kuzeyindeki Yehuda Maccabi Caddesi’nde bulunan bir anaokulunda çalışan kişide corona tespit edildi. Testin pozitif çıkmasının ardından okulda bulunan yaklaşık 50 öğrenci karantinaya alındı.

KAÇ KİŞİNİN ALINDIĞI AÇIKLANMADI

Tel Aviv kentinin doğusunda bulunan Bney Brak kentinde ise bir asistana yapılan corona virüsü testinin pozitif çıkmasıyla anaokulundaki çocuklar ve personel karantinaya alındı. Burada kaç kişinin karantinaya alındığı ise açıklanmadı.

279 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail’in Rişon LeTsiyon kentinde ise bir öğretmenin corona testinin pozitif çıktığı ve okuldaki 20 öğrencinin karantinaya alındığı açıklandı. Öğrencilere test yapılacak.

İsrail'de corona virüsün toplam vaka sayısı 16 bin 670'e yükselirken, 279 kişi de hayatını kaybetti.

FRANSA’DA DA TESPİT EDİLMİŞTİ

Öte yandan daha önce de Fransa'da Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kapatılan okulların yeniden açılmasının ardından yapılan testlerde 70 corona virüsü vakası tespit edilmişti. İHA