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İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı

Suriye devlet televizyonu İsrail'in Şam yakınlarına hava saldırı düzenlediğini bildirirken, Batılı istihbarat kaynakları saldırıda İran'ın kullandığı mühimmat depolarının hedef alındığını öne sürdü.

Sozcu.com.tr
08:45 -
Haberler Dünya

Suriye devlet televizyonu İsrail’in saldırısının Şam üzerinde hava savunma sistemlerince durdurulduğunu belirterek patlamaları canlı yayında gösterdi.

Suriye ordusu sözcüsü, devlet televizyonundaki habere göre hava savunma sistemlerinin Şam’ın güneyine fırlatılan füzelerin çoğunun hedefine varmadan önce imha edildiğini ve sadece maddi hasar oluştuğunu söyledi.

Reuters’ın haberine göre Batılı istihbarat kaynakları bunun İsrail’in son aylarda başlattığı saldırıların devamı olduğunu dile getirdi.

İsrail’den herhangi bir açıklama yapılmadı.

Son güncelleme: 08:48 21.07.2020
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