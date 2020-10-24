İtalya rekorlarla boğuşurken sokağa çıkma yasağı ortalığı karıştırdı! Polisle çatıştılar

Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, worldometers’ın verilerine göre hastalığa yakalananların sayısı 42 milyon 490 bin, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1 milyon 149 bine ulaştı. Salgında ikinci dalganın gerçeğe dönüşmesi ülkeleri yeni önlemler almaya itti.

Bahar aylarında salgının Avrupa’daki merkez üssü haline gelen İtalya da onlardan biri. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre ülkede son 24 saatte 19 bin 143 yeni vaka tespit edildi. Rekorla birlikte toplam sayı 484 bin 869’a yükseldi. 91 kişi de hayatını kaybederken toplam can kaybı 37 bin 59’a ulaştı.

Ülkede virüsün hızla yayılmasının önüne geçebilmek için bölgesel çaplı adımlar atılmaya başlandı. Lombardiya bölgesinde başlayan gece sokağa çıkma yasağına dün akşam itibarıyla Campania ve Lazio da eklendi. Saat 23.00 ile sabah 05.00 arası sokağa çıkma yasağının gelmesi sonrası Napoli sokakları karıştı.

Kararı protesto eden binlerce kişi polis ekipleriyle karşı karşıya geldi. Polisin gazlı müdahalesine taşlarla karşılık veren göstericiler ardından çöp kovalarını ateşe verdi. Güvenlik güçleri ile göstericiler arasındaki çatışma günün ilk ışıklarına kadar sürdü.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ise dün Senato'da yaptığı konuşmada, üretim ve eğitimde kesinti yaşanmaması için genel bir karantina uygulamasından kaçınmak istediklerini söylese de, “Hükümet gerekli gördüğü an müdahale edebilir” diyerek kapsamın genişletilebileceği uyarısında bulundu.

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