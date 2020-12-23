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İtalya’da toplam can kaybı 70 bini aştı

İtalya'da corona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 553 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 70 bin 395’e yükseldi. Ülkede ayrıca, İngiltere ile bağlantısı olmayan bir kişide mutasyona uğramış virüse rastlandı.

Güncellenme: 20:55, 23/12/2020
Haberler Dünya
İtalya’da toplam can kaybı 70 bini aştı

Avrupa’da corona virüsü (Covid-19) salgınında bilanço giderek ağırlaşıyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 175 bin 364 test yapıldığı, 14 bin 522 yeni pozitif vaka tespit edildiği bildirildi.

Toplam vaka sayısının 1 milyon 991 bin 278'e ulaştığı belirtildi. Açıklamada, son 24 saatte 20 bin 494 kişinin virüsü yenerek iyileşmesiyle, toplam aktif Covid-19 hasta sayısının ise 598 bin 816'ya gerilediği aktarıldı.

Son 24 saat içinde 553 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurulurken, ülkede toplam can kaybı ise 70 bin 395'e yükseldi.

İtalya’da yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısında görülen azalma eğilimi ise devam etti. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, salgına ayırılan yoğun bakım yataklarının 63'ünün daha boşaldığını ve ülke genelinde Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının 2 bin 624'e düştüğü belirtildi.

MUTASYONA UĞRAMIŞ VİRÜSE RASTLANDI

İtalya’nın Ancona kentinde bir kişide İngiltere’de görülen mutasyonlu corona virüsüne rastlandığı bildirildi. Ateş şikayeti üzerine birkaç gün önce moleküler Covid-19 testi yapılan kişinin İngiltere bağlantılı teması olmadığı ifade edildi.

İtalya’da pazar günü İngiltere kaynaklı mutasyonlu virüse sahip 1 kişinin tespit edildiği duyurulmuş, İngiltere ile hava yolu ulaşımı 6 Ocak’a kadar durdurulmuştu. (İHA)

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