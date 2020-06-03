Kan donduran iddia: ABD’de polis kimyasal silah kullandı

ABD’de bir haftayı aşkın bir süredir devam eden halk hareketi ve protesto gösterileri dün gece de devam etti… Ülkenin birçok noktasında göstericiler uygulanan polis şiddeti ve ırkçılığı protesto etmek için sokaklara çıkarken bazı kentlerde çatışmaların yaşandığı da duyuruldu.

New York ve Washington’ın da aralarında olduğu çok sayıda kentte protesto gösterileri devam ederken, Washington DC’ye 1600 aktif asker gönderildi. Sokağa çıkma yasaklarına rağmen büyük şehirlerde çok sayıda gösterici sokağa çıkıp tutuklanmayı göze alırken, Washington Post gazetesinin muhabiri Rebecca Tan, Beyaz Saray önünde devam eden gösterilerle ilgili flaş bir iddiayı gündeme getirdi.

“İNSANLAR ÇIĞLIK ATIYOR”

Rebecca Tan, Beyaz Saray yakınında devam eden gösterilere polisin biber gazı ve “kimyasal silah” kullandığını Twitter’dan öne sürdü.

Tan, sokaklarda kalan ufak gruplara polisin kimyasal unsurlarla müdahale ettiğini iddia ederken, “Saat 12:30’da barışçıl protestoların sonunda Beyaz Saray önündeki güvenlik güçleri, protestoya devam eden ufak grubun üzerine biber gazı ve kimyasal silah ateşledi. Tekrarlıyorum, insanlar öksürüyor, çığlık atıyor ve ağlıyor” ifadesini kullandı.

Washington’da gelişmeleri takip eden CNN muhabiri Alex Marquardt da Beyaz Saray yakınlarındaki 200-250 göstericinin polisi kışkırttığını aktardı. Polise taş ve havai fişek atan göstericilere polisin biber gazı ve ses bombası ile karşılık verdiğini söyleyen Marquardt, “Şu an DC Ulusal Muhafızları yanıt veriyor. Askeri polis ya da park polisi görmüyorum” ifadesini kullandı.

NEW YORK’TA EN AZ 200 GÖZALTI VAR

Öte yandan New York’ta sokağa çıkma yasağına direnen ve sokakta olan insanların gözaltına alındığı açıklandı.

New York polisi yaklaşık 200 göstericinin gözaltına alındığını açıklarken gece boyunca bu sayının da artmasının beklendiğini duyurdu.