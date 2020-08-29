Kim Jong-un’dan Covid-19 önlemi: Yaklaşanı vurun

Dünyanın en kapalı ülkelerinden biri olan bilinen ve ülkeyi Kim Jong-un hakkında sık sık yeni bir iddia ve gelişmenin ortaya atıldığı Kuzey Kore’nin corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında yeni önlemler aldığı öne sürüldü…

Resmi verilere göre corona virüsü vakasının “sıfır” olduğu Kuzey Kore’nin lideri ülkesinin sınırlarına 1 kilometreden fazla yaklaşanları vurma emri verdiği iddia edildi. Bütün dünyada paniğe sebep olan corona virüsü vakası tespit edilmemesine rağmen Güney Kore’den ülkeye giriş yapan bir kişide “Covid-19 şüphesi” olduğunu duyuran Kuzey Kore ile ilgili yeni iddiayı Radio Free Asia (RFA) gündeme getirdi.

RFA’nın haberinde Kim Jong-un, ülkesinin Çin ile olan sınırlarındaki muhafızlara gerçek mermi dağıtılmasını emretti. Ülkesinin sınırlarına 1 kilometreden fazla yaklaşanların da vurulması emrini verdiği belirtildi.

DÜŞMAN ‘VİRÜSLE’ SIZMAYA ÇALIŞIYOR

RFA’daki haberde, “Hoeryong şehrinde polis, Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan, Kuzey Kore-Çin sınırının 1 kilometre yakınında bulunan herkesi orada bulunma nedenleri ne olursa olsun öldüreceklerini söyleyerek acil bir bildirim yayınladı” denildi.

Öte yandan, Kuzey Kore polisinin halka “düşmanın” virüsle sınırlarına “sızmaya” çalıştığını söylediği ifade edildi. Yakın zamanda yaşanan gıda kıtlığı ve son sel felaketlerinden kaynaklanan yıkıma rağmen Kuzey Kore, dış yardımı reddediyor.