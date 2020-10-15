Kırgızistan’da tansiyon yükseldi: Cumhurbaşkanı istifa etti

Rusya’nın müttefiki olan Orta Asya ülkesi Kırgızistan’da 4 Ekim’de gerçekleşen seçimin sonuçları kitlesel protestolar sonrasında geçersiz ilan edilmişti.

Kırgızistan’daki parlamento seçimlerini Jeenbekov’un müttefiklerinin kazanması sonrası ülkede iç karışıklık çıktı. Milliyetçi aday Sadyr Japarov’un destekçileri geçen hafta Japarov’u hapishaneden kaçırdı. Protestocuların 6 Ekim’de hükümet binalarını basmaları sonrası seçim sonuçları geçersiz sayılmıştı.

Başbakan seçimi için yapılan ilk oylamada bazı milletvekillerinin başkalarına vekalet vererek oy kullandıklarını öne süren Cumhurbaşkanı Jeenbekov oylamanın sonucunu geçersiz ilan etmişti. Bunun üzerine parlamentonun ikinci kez milliyetçi Japarov’u başbakan olarak seçmesi sonrası cumhurbaşkanı atamayı onaylamıştı.

Kırgızistan’ın yeni Başbakanı Sadyr Japarov, dün yaptığı açıklamada ülkedeki siyasi krizi sonlandırmak için önceden vadedildiği üzere Cumhurbaşkanı Sooronbai Jeenbekov’a istifa etmesi için baskı yapacağını belirtmişti.

