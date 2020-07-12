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Komşu karıştı! Protestolar sırasında hükümetin istifası istendi

Bulgaristan’da 4 gün önce başlayan hükümet karşıtı gösteriler ülke genelinde yayılmaya devam ediyor. Sofya'daki Başbakanlık binası önünde toplanan binlerce kişi hükümeti istifaya çağırdı.

22:10 -
Haberler Dünya

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 4 gün önce Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in 2 danışmanının tutuklanması ile Başbakan Boyko Borisov hükümetine karşı başlayan protestolar devam ediyor.

Büyük şehirlerin de destek verdiği protestolar ülke geneline yayıldı. Başkentin yanı sıra Filibe, Varna, Burgaz, Rusçuk gibi büyük şehirlerde de halk sokaklara indi.

Başkentteki Başbakanlık binası önünde toplanan binlerce kişi hükümeti istifaya çağırdı. Genelde sakin geçen eylemler sırasında zaman zaman göstericiler ile polis arasında arbede yaşanırken, şu ana kadar 2 polis yaralandı.

Foto: İHA

CUMHURBAŞKANI RADEV, HÜKÜMETİN İSTİFASINI İSTEDİ

Cumhurbaşkanı Radev, dün akşamki ulusa sesleniş konuşmasında danışmanlarının tutuklanması ile ilgili Başbakan Borisov hükümetini ve başsavcıyı “bazı dolaplar çevirmekle” suçlayarak, hükümetin istifasını istedi.

Radev, Borisov'un “oligarklarla iş birliği” yaptığını iddia etti. Konuşmasında AB ülkelerine de seslenen Cumhurbaşkanı Radev, “AB’nin demokratik bir Bulgaristan’a ihtiyacı var” dedi.

Foto: İHA

BAŞBAKAN BORİSOV: KAN DÖKMEYİN

Cumhurbaşkanı Radev'in ulusa sesleniş konuşmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Başbakan Borisov, eylemcilere seslendi. Borisov, eylemcilere sükunet çağrısı yaparak, polise saygılı olunmasını ve kan dökülmemesini istedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Radev'in danışmanlardan biri devlet sırrı niteliğindeki belgeleri sızdırmakla, diğeri ise nüfuzunu ve görevini kendi çıkarları için kullanmakla suçlanıyor. (İHA)

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