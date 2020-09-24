Komşuda korkutan Covid-19 sıçraması: Salgının başından beri en yüksek seviyede

Sınır komşumuz İran’da corona virüsü etkisini tekrar göstermeye başladı… Çin’den sonra İtalya ve İspanya ile birlikte vaka ve ölüm sayısının Şubat ve Mart aylarında patlama yaşadığı İran’da son 2 gündür ülke tarihinin en yüksek günlük vaka sayısı açıklanıyor…

İlk vakanın Şubat ayında görüldüğü İran’da bu hafta arka arkaya en yüksek sayılar açıklandı. Salı günü 3.712 insanda corona virüsü görüldüğü açıklanırken dün de 3605 insanda Covid-19 tespit edildi. Yetkililer bugün de ülke genelinde 3.521 insanda corona virüsü tespit edildiğini duyurdu.

Corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısının günlük ortalamasının 175’e çıktığı belirtilirken bu oran Mart ayının ilk haftasındaki artıştan çok daha yüksek oldu.

“MASKE TAKMAYANLAR CAHİL GİBİ GÖRÜNÜYOR”

İran Sağlık Bakanı Yardımcısı Iraj Haririchi bugün yaptığı açıklamada, kamuya açık alanlarda maske takmak gerektiğini hatırlatarak maske tavsiyesine uymayanları görünce öfkelendiğini ve o insanların diğerlerinin insan haklarını ihlal ettiğini söyledi.

Tahran’da metroya maskesiz binenlerin görüntülerinin yayılmasının ardından konuşan Haririchi, “Bazı insanlar maskelere inanmadıklarını söyleyerek maske takmıyorlar. Sanki bu bir kehanet ya da bir inanışmış gibi… Eğer insanlar corona virüsü salgınını Çin ve Güney Kore’nin nasıl kontrol altına aldığını merak ediyorsa bu insanların sosyal mesafe kurallarına uyduklarını ve buna maske kullanımının da dahil olduğunu bilmeleri gerek. Kurallara uyma oranı yüzde 99.5 seviyesinde” dedi.

İranlı bakan, Güney Kore’de maske takmamanın bir eziklik sembolü olduğunu söylerken, “Maske takmayan insanlar diğerlerine saygısızlık yapıyormuş gibi görünmenin yanı sıra bir cahil gibi de görünüyor” dedi.

“1 MİLYAR DOLARLIK FON GELMEDİ”

İran Sağlık Bakanı Saeed Namaki ise Tahran hükümeti tarafından onaylanan acil durum fonunun kendilerine ulaşmadığını söyledi.

Namaki, “Aylarca ruhani liderimizin onayladığı 1 milyar dolarlık fonun çok ufak bir kısmını alabildik. Bundan daha önemli neye para harcandığını gerçekten bilmiyorum” dedi.

İLGİLİ HABER Çarpıcı corona araştırması! Aylarca süren etkilerin sebebi bulundu: Virüs kalbi vuruyor