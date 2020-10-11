Korkutan Covid-19 araştırması: Her 4 hamile kadından 1’i…

Eklemlerde ağrı, baş ağrısı, nefes darlığı, yüksek ateş ve tat alma yetisinin kaybı gibi corona virüsü semptomları ile ilgili bir araştırma uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu…

Obstetrics and Gynecology isimli tıp dergisinde yayınlanan araştırmaya göre bazı hamile kadınlarda Covid-19 semptomlarının 2 aydan daha fazla bir süre kaldığı ortaya çıktı.

YÜZDE 25’İNDE 2 AYDAN UZUN SÜRÜYOR

Hamile kadınların corona virüsü semptomlarının genelde orta düzeyde olduğunun belirtildiği araştırmayı California San Francisco Üniversitesi ve UCLA birlikte gerçekleştirdi. İki kurum, ABD genelinde hamileyken Covid-19 tespit edilen 594 kadını inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda kadınların yüzde 40’ı hastalıklarının tespitinden sonraki dördüncü haftada bile semptom gösterirken, kadınların yüzde 25’i ise 2 aydan daha uzun süre semptomlarla yaşadıklarını söyledi.

Araştırmaya katılan kadınlar arasında en sık görülen semptomların öksürük, boğaz ağrısı, eklem ağrısı ve yüksek ateş olduğu belirtildi. Hamile kadınlar üzerinde yapılan araştırmada semptomların ortalama vücutta görülme süresinin 37 gün olduğu belirtildi.

22 Mart ile 10 Temmuz arasında Covid-19 tespit edilen hamile kadınların dahil edildiği araştırmayı yürüten Dr. Vanessa Jacoby, “Hamilelikte Covid-19 semptomları çok daha uzun süre kalabiliyor ve sağlığa çok daha fazla etki edebiliyor” ifadesini kullandı.

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