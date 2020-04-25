Kuzey Kore lideri Kim öldü mü? Bir iddia da Çin’den geldi

Özellikle sosyal medyada günlerdir konuşulan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un öldüğü söylentileri, Japon medyasının bitkisel hayata girdiğini iddia etmesiyle ayyuka çıkmıştı.

Japonlar, başarısız bir kalp ameliyatı sırasında Kim’in bitkisel hayata girdiğini iddia etmişti.

Japonların inanılmaz iddiasının ardından bu kez Çin’e bağlı Hong Kong Özerk Yönetimi’ndeki HKS TV, Kim’in yaşadığı kalp sorunu nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürdü.

ÇİNLİ DOKTORLARIN ZİYARETİ

İngiliz medyasında da yer alan habere göre, Kim yaşadığı ufak bir kalp sorunu nedeniyle daha önce Çinli doktorlar tarafından ziyaret edilmiş ve bazı tavsiyelerde bulunulmuştu.

Haberde ayrıca Kim’in ülkenin kırsal bir bölgesini ziyareti sırasında göğsünü tutarak yere yığıldığı öne sürüldü.

Olay sonrası doktorların hemen hastaneye kaldırdığı Kim’in ameliyata alındığı ve ameliyattan çıkamadığı iddia edildi.

Japon medyası Kim’in bitkisel hayatta olduğunu iddia ederken Hong Kong medyası ise Kuzey Kore liderinin öldüğünü öne sürdü.