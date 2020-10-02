Listeye Trump çifti de eklendi… İşte corona virüsüne yakalanan ünlü isimler

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, bugüne dek 33 milyondan fazla kişiye bulaştı. ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania’nın da virüse yakalandığı haberi dünya medyasının gündemine oturdu.

Trump’ın hastalığı, bugüne kadar siyaset, spor ve sanat dünyasından corona virüsüne yakalanan pek çok ismi de akıllara getirdi.

İşte o isimlerden bazıları:

– 55 yaşındaki İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 10 günden fazla süre ateş ve öksürük gibi semptomlar geçirdikten sonra 5 Nisan’da hastaneye kaldırıldı. Üç gece yoğun bakım da dahil olmak üzere bir hafta tedavi gördü.

– İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi 2 Eylül’de corona virüsüne yakalanmıştı. Yaklaşık 10 gün hastanede tedavi gören 84 yaşındaki Berlusconi, sağlığına kavuştuktan sonra taburcu olmuştu.

– Brezilya’da önce Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ardından da oğlu Senatör Flavio Bolsonaro virüse yakalandı.

– Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun eşi Sophie, 12 Mart’ta corona virüsüne yakalanmıştı. Aile iki hafta karantinada kaldı.

– İngiltere’de Prens Charles, Monako’da ise Prens Albert birbirlerine yakın tarihlerde corona virüsüne yakalandı.

– Dünya ve Olimpiyat rekortmeni atlet Usain Bolt 24 Ağustos’ta corona virüsüne yakalanmış ve hastanede tedavi görmüştü.

– Erkekler tenisinin bir numarası Novak Djokovic, düzenlediği özel turnuvadan sonra hastalığa yakalanmış ve herkesten özür dilemişti.

– NBA’in efsanevi yıldızlarından New York Knicks’in eski oyuncusu 57 yaşındaki Patrick Ewing, 22 Mayıs’ta Covid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.

– İngiliz aktör Robert Pattinson’ın coronaya yakalanması sonrası Batman filminin çekimlerine ara verilmişti.

TÜM AİLESİ GEÇİRDİ



– Hollywood yıldızı Dwayne Johnson, 2 Eylül’de yaptığı açıklamada tüm ailesinin corona virüsü geçirdiğini ancak atlattığını duyurdu.

– İspanyol aktör Antonio Banderas, 60. doğum günü olan 10 Ağustos’ta Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve karantinaya alındığını duyurdu.

– ABD’li aktör Bryan Cranston, 30 Temmuz’da Instagram’da yayınlanan bir videoda Covid-19’a yakalandığını ve iyileştiğini söyledi.

AVUSTRALYA’DAN DÖNEMEDİ



– Oscar ödüllü Tom Hanks ve eşi Rita Wilson mart ayında corona virüsüne yakalandıktan sonra uzun süre Avustralya’dan dönememişti.

– 47 yaşındaki İngiliz aktör Idris Elba, 16 Mart’ta Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

– ABD’li şarkıcı Pink, 5 Nisan’da Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve iki hafta içinde iyileştiğini söyledi.

TÜRKİYE’DEN DE PEK ÇOK İSİM VAR



Türkiye’den de pek çok tanınmış isim corona virüsüne yakalananlar arasına katıldı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, eski Meclis başkanı ve Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, teknik direktör Yılmaz Vural ve şarkıcı Demet Sağıroğlu ilk akla gelen isimlerden.