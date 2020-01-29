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Macron’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Libya suçlaması!

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i misafir eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, basın toplantısında Libya konusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı suçlayan açıklamalarda bulundu.

19:42 -
Haberler Dünya
Macron’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Libya suçlaması!

Erdoğan’ı Libya için düzenlenen Berlin Konferansı’nda verdiği sözleri tutmamakla itham eden Fransa Cumhurbaşkanı, Erdoğan’ın Suriyeli paralı askerleri Türk gemileriyle Libya’ya taşıdığını öne sürdü.

Macron şu ifadeleri kullandı:

* Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin Konferansı’nda verdiği taahhütlerle tümüyle çelişen Türkiye’nin davranışlarından kaynaklanan endişelerimi dile getirmek istiyorum”

* Son günlerde Türk savaş gemilerinin Suriyeli paralı askerler eşliğinde Libya topraklarına geldiğini görüyoruz. Bu, Berlin’de üzerinde anlaşılanların açık ve ciddi ihlalidir, verilen sözlerin tutulmamasıdır. REUTERS

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Son güncelleme: 19:51 29.01.2020
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