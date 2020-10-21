Moskova, Erivan ve Bakü arasında ‘çatışma’ trafiği

Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'dan Azerbaycan topraklarına saldırısıyla başlayan gerilim, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in girişimleriyle 10 Ekim'de yerini ateşkese bıraktı. Fakat Ermenistan'ın saldırıları ile ilk ateşkes bozuldu.

Rusya'nın girişimleri ile Ermenistan ve Azerbaycan arasında ikinci ateşkes anlaşması da yapılırken Ermenistan yine saldırılara devam etti. Güney Kafkasya'da tırmanan gerilimi azaltmaya çalışan Rusya her iki ülkeyle temaslara devam ediyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dağlık Karabağ'daki durumu ele almak için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ardından ise Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.

Putin'in iki ülke liderlerini aramasından sonra ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zorab Mnatsakanyan'ı aradığı aktarıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Görüşmelerde, Dağlık Karabağ Bölgesi'nde daha önce anlaşmaya varılan ateşkesin uygulanması ve sürdürülebilir çözümler için koşulların oluşturulması hususlarında acil konular tartışıldı” denildi.

ALİYEV: ERMENİSTAN YÖNETİMİ AKLINI KAYBETMİŞ

Dün ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev şu açıklamalarda bulunmuştu:

* Şimdi dünyanın sözde suç örgütü tanımasını sağlamaya çalışıyorlar. Akıllarını kaybettiler. Kimsenin yapmayacağını anlamıyorlar.

* Bunu yapan her ülkenin Azerbaycan için dost ülke sayılamayacağını anlamıyorlar. Sadece dost bir ülke değil, bu ülke ile tüm bağlarımızı keseceğiz.

* Bugün statükoyu yeniden şekillendirmeye çalışıyorlar. Statüko yok dedim. Statükoyu yok ettik ve bunu doğru yaptık. Yaklaşık 30 yıldır bekliyoruz.

PAŞİNYAN: ARTIK KABUL EDİLEMEZ

Çatışmalara ilişkin açıklama yapan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ sorununun bu aşamada diplomatik bir çözümünün bulunmadığını söyledi. Paşinyan, “Ermenistan tarafı için diplomatik olarak kabul edilebilecek her şey… Azerbaycan için artık kabul edilemez” ifadesini kullandı. (İHA)

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