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Son dakika… NATO’dan Doğu Akdeniz mesajı: Endişeliyiz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin konuştu. Stoltenberg, "Durumu endişeyle izliyorum. NATO için gerginliğin düşürülmesi önemli" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:52, 21/10/2020
Haberler Dünya
Son dakika… NATO’dan Doğu Akdeniz mesajı: Endişeliyiz

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’deki gerilim sürerken, NATO’dan son duruma ilişkin açıklamalar geldi.

NATO Savunma Bakanları zirvesi öncesi online olarak bir basın toplantısı düzenleyen Genel Sekreter Jens Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan’a ilişkin de konuştu.

Stoltenberg, “Doğu Akdeniz’de durumu endişeyle izliyorum. Gerginliğin düşürülmesi için Türkiye ile Yunanistan arasında hat kuruldu. NATO ve AB’nin ortak hedefi gerginliğin azaltılmasıdır” dedi.

ARABULUCU ROLÜNÜ ÜSTLENMİŞTİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, eylül ayının başında arabulucu rolünde devreye girmesiyle dikkat çekmişti. İki ülkenin teknik görüşmeler için NATO bünyesinde masaya oturduğunu söyleyen Stoltenberg, amaçlarının Doğu Akdeniz’de olay ya da kaza yaşanması riskini azaltmak olduğunu belirtmişti.

Stoltenberg, “Yunanistan ve Türkiye değerli müttefiklerdir. NATO da paylaştığımız güvenliğimiz konusundaki tüm unsurlar için önemli bir görüşme platformudur” ifadelerini kullanmıştı.

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NATO son dakika
Yayınlanma Tarihi:12:34,
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