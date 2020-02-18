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Netanyahu’nun yargılanmasına 17 Mart’ta başlanacak!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki 3 ayrı yolsuzluk davasının 17 Mart'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmeye başlanacağı açıklandı.

20:53 -
Haberler Dünya
Netanyahu’nun yargılanmasına 17 Mart’ta başlanacak!

İsrail’de Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkındaki 3 ayrı yolsuzluk davasının ülkede yapılacak genel seçimlerin üzerinden iki hafta sonra 17 Mart’ta görülmeye başlanacağı ifade edildi.

Davanın işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Kudüs Bölge Mahkemesi’nde görüleceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail Başbakanı Netanyahu aleyhinde 21 Kasım 2019’da dava açılmıştı.

Netanyahu ise 1 Ocak’ta dokunulmazlık talebinde bulunurken, 28 Ocak’ta başvurusunu geri çekmişti. İHA

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