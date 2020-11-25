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Nobel Barış Ödülü’nde tartışma yaratan adaylık

Orta Doğu'da Filistin ve Yemen gibi ülkeler başta olmak üzere bölgedeki istikrasızlığın sorumlusu olarak görülen İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi.

Güncellenme: 15:52, 25/11/2020
Haberler Dünya
Nobel Barış Ödülü’nde tartışma yaratan adaylık

Dünya tarihinin en tartışmalı ödüllerinden biri olan Nobel Barış Ödülü, gelecek yıl aday gösterilecek isimlerle şimdiden bir tartışmayı beraberinde getirdi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme anlaşmasına vesile olmaları dolayısıyla 2021 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi.

İrlanda’daki barış anlaşmasında üstlendiği rol nedeniyle 1998’de Nobel ödülü alan David Trimble’nin Netanyahu ve Al Nahyan’ı aday gösterdiği kaydedildi. Her iki lider barış ödülüne aday gösterilmesi sosyal medyada büyük tepki çekti.

Birleşik Arap Emirlikleri Dünya Filistin İrlanda İsrail Nobel Orta Doğu Yemen
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