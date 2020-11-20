Pfizer ve BioNTech’in Covid-19 aşısının fiyatı belli oldu

Corona virüsü salgınına karşı büyük bir umut dalgası yaratan BioNTech ve Pfizer’ın yüzde 95 oranında koruyuculuk sağladığı ve ciddi bir yan etkisinin olmadığı Covid-19 aşısının fiyatı belli oldu.

Reuters’a konuşan AB yetkilileri, Avrupa Birliği’nin Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği aşı satın almak için 10 milyar dolardan fazla ödediğini söyledi. İsmini açıklamayan kaynak, “Milyonlarca doz aşı almak için 10 milyar dolardan fazla ödendi” ifadesini kullandı.

AB’nin Covid-19 aşısının dozuna 15.50 euro (yaklaşık 150 TL) ödeyecek.

Bu hesaplamayla birlikte Avrupa Birliği, doz başına ABD’den daha az para ödeyecek. ABD merkezli Pfizer, BioNTech ile birlikte teslimat tarihi ve satın alınan ilaç yoğunluğuna göre bir fiyat politikası belirleme amacında olduklarını duyururken, “Anlaşma ile ilgili başka bir detay vermeyeceğiz” açıklamasını yaptı.

Temmuz ayında ABD hükümeti, 100 milyon doz işin 19.5 dolar ödemeye onay vermişti.



ŞAHİN: NOEL’DEN ÖNCE DAĞITABİLİRİZ

Uğur Şahin önceki gün yaptığı açıklamada, corona virüsü aşısının Noel’den (25 Aralık) önce dağıtılabileceğini söylemişti. Şahin, “Eğer her şey yolunda giderse ABD'den acil durumda kullanım iznini Aralık ayının ilk yarısında ya da ikinci yarısının başlarında alabileceğiz” dedi.

Şahin, Avrupa Birliği'nin şartlı onayının ise Aralık ayının ikinci yarısında verilebileceğini dile getirerek, “Bunların hepsi şartları karşılamamıza bağlı” dedi.

Geçen hafta Pfizer ve BioNTech, corona virüsü aşısının etki oranının yüzde 90'lara ulaştığını açıklarken önceki gün de test sonuçlarının bütün detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamada geliştirilen Covid-19 aşısının başarı oranının yüzde 95 olduğu ve hiçbir ciddi yan etki görülmediği açıklanmıştı.

Şahin, “Eğer her şey hayal ettiğimiz gibi gider ve onay alırsak, aşıların dağıtımına Noel'den (25 Aralık) önce başlayabiliriz. Fakat dediğim gibi her şey tamamen pozitif ilerlerse” dedi. Şahin, Cuma günü ABD'deki resmi makamlara başvuru yapılacağını açıkladı. ABD Ulusal Gıda ve İlaç Dairesi'nde görevli danışma komitesi 8-10 Aralık'ta aşıyı görüşmek için bir araya gelecekti.

AŞININ YAN ETKİLERİ HAFİF

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşısının yan etkileri ise çok hafif ve hemen geçen türden…

Yapılan açıklamada gönüllülerin ikinci doz aşıyı aldıktan sonra yüzde 3.8'inde halsizlik ve yüzde 2'sinde de baş ağrısı görüldüğü belirtilmişti. Yaşlı gönüllülerde ise yan etkinin daha az olduğu belirtildi.

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