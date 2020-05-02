Vladimir Putin’in yüzünü kilise duvarına işlediler

Rus “MBH media” tarafından aktarılan habere göre, Moskova'da Büyük Anavatan Savaşı zaferinin 75. yıldönümü şerefine inşa edilen kilisenin duvarı, Vladimir Putin'in tasvirinin bulunduğu mozaikle süslendi.

Mozaikte Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov ve Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov gibi isimlerin tasvirleri yer alıyor.

Geçit töreninin tasvir edildiği ikinci mozaikte, Josef Stalin askerlerin üzerinde yer alıyor. Kırım'ın ilhakının tasvir edildiği mozaikte ise “Kırım Bizimdir” (КРЫМ НАШ) ibaresi dikkat çekiyor.

Ancak Ria Novosti tarafından aktarılan bir başka haberde ise, sanat kurulu tarafından politikacıların tasvir edildiği mozaiklerden vazgeçildiği, bu mozaiklerin kilise duvarına yerleştirilmediği belirtiliyor.