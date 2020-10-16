Radyoaktif suyu okyanuslara boşaltacaklar!

Japonya medyasının konuya yakın olan kaynaklara dayandırdığı bu haber, bu ay içerisinde resmileşecek. Fukuşima’daki Daiichi nükleer santralindeki reaktörleri soğutmak için kullanılan bu suyun, nereye döküleceği ve ne olacağı 7 yıldır tartışmalara sürüyordu.

Hükümetin oluşturduğu komitenin bu yılın başında hazırladığı raporda da atık suyun denize boşaltılması veya buharlaştırılması olası seçenekler arasında yer almıştı.

Suyun okyanusa akıtılması halinde deniz ürünleri tüketiminin azalacağından korkan sektör çalışanları bu plana karşı çıkıyor. Yerel balıkçılar, bu seçeneklerin hayata geçirilmesinden kaygılı.

Kaynaklara göre bu kaygıları gidermek için Tokyo, Fukuşima yerel makamları ve balıkçılık temsilcilerinden oluşan bir panel oluşturma hazırlığında.

STANDARTLARA UYGUN BİR PROSEDÜR

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) atık suyun denize boşaltılması küresel standartlara uygun bir prosedür. Nükleer santraldeki radyoaktif maddelerin ortadan kaldırılması için atık su arıtma sistemi genişletilse de 2022 yılında atık suyu depolayacak alanların tükeneceği tahmin ediliyor. Eylül ayında, bin 44 tankta depolanan atık su 1,23 milyon tona ulaştı ve bu oran günlük 170 ton artıyor.

Japonya’da 11 Mart 2011’de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima Nükleer Santrali’nde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu. Olayda, santraldeki dört nükleer reaktöründen üçü zarar görmüş, çevrede yaşayan on binlerce kişi sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Felaketin ardından çok sayıda ülke Japonya’dan tarım ve deniz ürünü ithal edilmesine, insan sağlığı güvenliği endişesi ile sınırlama getirmişti.