Rusya’dan Biden’a çok sert tepki

Gelecek hafta ABD’de yapılacak başkanlık seçiminde Demokratlar’ın adayı olan Joe Biden’ın Rusya ile ilgili açıklamaları gündem oldu… Kremlin yönetimi, Biden’ın Rusya’yı ABD ulusal güvenliğine karşı en büyük tehdit olarak gördüğü ile ilgili açıklamalara yanıt verdi.

Kremlin yönetimi Biden’ın bu açıklamalarının yanlış olduğunu belirterek, bu tür söylemlerin Rusya’ya karşı nefreti körükleyeceğini ifade etti.

Moskova yönetimi ayrıca Rusya ve ABD’nin Avrupa’da belli kara füzelerinin konuşlandırılmaması ve güven tesis etmek adına ortak denetleme tedbirlerinin oluşturulması için uzlaşma yapılmasını önerdi.

ABD, Moskova’yı antlaşmayı ihlâl etmekle suçlayarak 1987 yılında Orta-Menzilli Nükleer Güç Paktı’ndan (INF) ayrılmıştı.

2021 ŞUBAT’INDA SONA ERECEK

O tarihten beri, küresel nükleer silah kontrol sistemindeki gerilim artmış ve 2021 Şubat’ında sona erecek olan bir başka büyük silahlanma kontrol paktı olan New START’ın yenilenmesi için iki Soğuk Savaş süper gücü arasında uzlaşma sağlanamamıştı.

Kremlin, Rusya’nın Avrupa’daki ABD’ye ait Aegis Ashore sistemini denetlemesine ve ABD’nin de Rusya’nın Kaliningrad bölgesindeki 9M729 füzelerini denetlemesine olanak sağlama gibi “gerilimi azaltıcı” bazı tedbirlerin hayata geçirilmesini teklif etti.

INF Paktı, 310 ila 3,400 mil arasındaki menzile sahip karaya konuşlu füzeleri yasaklayarak, iki tarafın da hızlı nükleer füze saldırısı yapabilme kabiliyetini azaltıyordu.