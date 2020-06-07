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Son dakika… ABD’deki eylemler İtalya’ya sıçradı

Son aylarda corona virüsü salgını dolayısıyla evlere kapanan İtalyanlar, ABD'de öldürülen George Floyd'un ardından sokaklara çıktı. Çok sayıda gösterici başkent Roma'da ırkçılığa ve sistematik şiddete karşı slogan atarak eylem gerçekleştirdi.

Sozcu.com.tr
15:58 -
Haberler Dünya
Son dakika… ABD’deki eylemler İtalya’ya sıçradı

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden biri olan İtalya’nın başkenti Roma’da çok sayıda protestocu, ABD’nin Minneapolis kentinde polisin orantısız şiddeti sonrasında yaşamını yitiren George Floyd için sokaklara çıktı.

Corona virüsü salgını dolayısıyla ciddi bir travma yaşayan İtalyanlar, maske takarak sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde eylem gerçekleştirdi.

Başkent Roma’nın meşhur Piazza del Popolo isimli meydanına çıkan göstericiler George Floyd’a ve azınlıklara karşı uygulanan şiddeti eleştirerek slogan attı.

Şiddeti kınayan sloganlar atan göstericiler 8 dakika boyunca dizlerinin üzerine çökerek Floyd’a saygı duruşunda bulundu. Göstericilerin 8 dakika boyunca bu şekilde durmasının sebebi polis memuru Derek Chauvin’in 8 dakika 46 saniye boyunca bir diziyle yerde yatan Floyd’un boğazını sıkmasıydı.

ABD Avrupa Corona eylem İtalya Polis Roma son dakika
Son güncelleme: 15:59 07.06.2020
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