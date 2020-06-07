Son dakika… ABD’deki eylemler İtalya’ya sıçradı

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden biri olan İtalya’nın başkenti Roma’da çok sayıda protestocu, ABD’nin Minneapolis kentinde polisin orantısız şiddeti sonrasında yaşamını yitiren George Floyd için sokaklara çıktı.

Başkent Roma’nın meşhur Piazza del Popolo isimli meydanına çıkan göstericiler George Floyd’a ve azınlıklara karşı uygulanan şiddeti eleştirerek slogan attı.

Şiddeti kınayan sloganlar atan göstericiler 8 dakika boyunca dizlerinin üzerine çökerek Floyd’a saygı duruşunda bulundu. Göstericilerin 8 dakika boyunca bu şekilde durmasının sebebi polis memuru Derek Chauvin’in 8 dakika 46 saniye boyunca bir diziyle yerde yatan Floyd’un boğazını sıkmasıydı.