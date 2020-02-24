Son dakika… Amerikan askerleri Ada’da panik yarattı: Her gün tatbikat yapılıyor

Son dönemde tansiyonun yüksek olduğu Kıbrıs’ta sıcak bir gelişme yaşandı… ABD’nin Güney Kıbrıs’taki Baf kentinde bulunan Andreas Papandreu Hava Üssü’ne asker yığması bölgede tartışma başlattı.

ABD askerlerinin her gün askeri tatbikat yaptığı bölgede yaşananlarla ilgili olarak Rum medyası, “ABD komandoları Baf’ta ne yapıyor” manşetini attı.

GİZLİ TATBİKATLAR DA YAPILIYOR

Haberlere göre, ABD’li askerler Acemi Kampı’nı kullanıyor. Anarida’daki Acemi Kampı ile Andreas Papandreu arasındaki ulaşım ise Chinook helikopterleriyle sağlanıyor. ABD’liler bölgede gizli olarak da tatbikatlar yapıyor.

Andreas Papandreu Hava Üssü’nde 2 adet Apache, 5 adet Black Hawk ve 5 adet Chinook tipi helikopter, 2 adet C-130 tipi nakliye uçağı, 6 adet zırhlı personel taşıyıcı araç ve Rum Milli Muhafız Ordusu’nun Anarida’daki Eğitim Kampı’nda ise 380 ABD askeri bulunuyor.