Son dakika… Azerbaycan ile Ermenistan arasında ‘insani ateşkes’ kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 24 Ekim'de ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun ile görüştü ve ülkelerinin 10 Ekim Moskova'da varılan insani ateşkesi yerine getirme ve uyma taahhütlerine bağlı olduğunu doğruladı.

FRANSA, RUSYA VE ABD’DEN ‘DAĞLIK KARABAĞ’ GÖRÜŞMESİ

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk Grubu, gruba başkanlık eden Fransa, Rusya ve ABD’nin dışişleri bakanlarının 29 Ekim’de Dağlık Karabağ’ı görüşeceğini açıkladı.

İran ise çatışmalar sırasında sınırı geçen kurşunlar olduğu gerekçesine sınır bölgesine daha fazla asker konuşlandırdıklarını açıkladı.

GERİLİMİN SEBEBİ ÇOK DERİN

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilimin esas sebebi ise Dağlık Karabağ… Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte Karabağ, Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir gerilim bölgesi haline geldi. Karabağ Ermenileri, Karabağ’ın Sovyet Azerbaycan’dan Sovyet Ermenistan’a geçmesi gerektiğini talep etmesiyle tırmanan gerilim 20 yılı aşkın bir süredir devam ediyor.

Taraflar arasındaki ateşkese rağmen Azerbaycan ve bölgeyi işgal eden Ermenistan sınırında sık sık çatışma yaşanmaya devam ediyor. Bölgedeki gerilim bölgedeki doğalgaz ve petrol boru hattı koridoru dolayısıyla uluslararası kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor. (Reuters, BBC Türkçe)

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