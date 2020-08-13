Son dakika… Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail anlaştı

İki ülke arasındaki normalleşme anlaşmasına göre İsrail Batı Şeria’da ilhak edeceğini bildirdiği bölgelerin ilhakından vazgeçecek.

BAE’nin Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed, İsrail ile ilişkilerin geliştirilmesi ve Filistin topraklarının ilhakı konusunda İsrail ile anlaşmaya varıldığını belirtti.

Trump ve Netanyahu ile gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde anlaşmaya vardıklarını belirten Veliaht Prens Zayed, iki ülke arasındaki normalleşme anlaşmasını tedbir etti.

İsrail ve BAE’li diplomatların ilerleyen haftalarda bir araya gelerek karşılıklı ticari uçuşlar, turizm ve güvenlik konularında görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Anlaşma sonrası açıklama yapan BAE’li diplomatlar Kudüs’te bir büyükelçilik açılması düşüncelerinin bulunmadığını belirtti.