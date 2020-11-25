Son dakika… Bloomberg: Erdoğan zorlu dört yıla hazırlanıyor, beş yaptırım uygulanabilir

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, internet sitesinde yayınladığı kapsamlı analiz ile Biden döneminde ABD-Türkiye ilişkilerine mercek tuttu… Mac Champion ve Nick Wadhams imzalı makalede, “Erdoğan, Biden’lı zorlu dört yıla hazırlanıyor” başlığını tercih eden Bloomberg muhabirleri, “Biden’ın Beyaz Saray için hazırlık yapmaya başlamasıyla birlikte dünya liderleri de konumlarını gözden geçirmeye başladı fakat bunlardan çok azı, gelecek dört yılın önceki dört yıldan daha zorlu olacağını öngören Recep Tayyip Erdoğan kadar hızlı hareket etti. Türkiye Cumhurbaşkanı ve danışmanları, ABD’nin eski başkan yardımcısını tanıyorlar fakat bu durum bugüne kadar Donald Trump tarafından engellenen yaptırımların uygulanmaması için bir sebep değil” ifadesini kullandı.

Bloomberg, Biden’ın Ocak ayında New York Times’a verdiği demeçte Cumhurbaşkanı Erdoğan için otokrat dediğini ve “Bir hesap vermeli” dediğini hatırlatırken, “Bu hesap çok büyük olabilir. Yaptırım tehditlerinin yanı sıra Türkiye’nin bankasına ağır cezalar da gelebilir. Ayrıca Suriye sorunu, Doğu Akdeniz’de gerilim ve diğer konular da var. İlişkide sonraki adımda ne olacağına dair endişeler Türkiye’nin liderinin Biden’ı tebrik etme ve zaferini kabul etme kararında da belli oluyor zira Trump’tan faydalanan Brezilya’nın lideri Bolsonaro ve Rus lider Putin henüz Biden’ı tebrik etmedi” yorumunu yaptı.

“ERDOĞAN DÖRT YIL İSTEDİĞİNİ YAPTI ÇÜNKÜ…”

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir dönem tansiyonun yüksek olduğu Ankara-Riyad hattını yumuşattığı ve son günlerde Suudi Arabistan Kralı Selman ile sıcak bir şekilde konuştuğuna değinen Bloomberg, Rusya ile Türkiye’nin yakınlaşmasının sebebi olarak da “Amerika ile uzun süredir varolan ilişkiye bir alternatif” olduğunun da söylemesiyle birlikte pazar günü “Avrupa’yla daha yakın çalışma” konusunu gündeme getirmesinin dikkat çekici olduğunu söyledi.

Demokrat Parti’den bir senatörün diplomasi danışmanı ismini açıklamadan, “Erdoğan dört yıl boyunca istediğini yaptı çünkü Beyaz Saray’da bir arkadaşı vardı. Biden göreve gelince ve Türkiye Cumhurbaşkanı’na karşı daha sorumlu bir yaklaşımla gelince bu durum değişecek” ifadesini kullandı.

TÜRK YETKİLİ: YAPTIRIMDAN KAÇMAK İÇİN BU ADIM ATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en kötü durumlar için hazırlandığını yazan Bloomberg, perşembe günü meclisten geçen ve Türk enerji şirketlerinin yurt dışında kurulabilmesi kararına dikkat çekti. Bloomberg’e konuşan bir Enerji Bakanlığı yetkilisi, “Bu hamlenin sebebi olası bir yaptırımın etkisine karşı gard almak” ifadesini kullandı.

Bloomberg, “7 Kasım’da Biden zaferini ilan ettiğinde Erdoğan Merkez Bankası’nı yöneten ismi görevden aldı ve daha az riskli bir para politikasına döndü. Bu zamanlama tesadüf olabilir fakat yine de böyle bir adım ekonomiyi olası şoklara karşı daha dayanıklı kılacaktır” ifadesini kullandı.

Fakat Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın almasıyla ilgili yaptırımların yakında gelebileceğini hatırlatan Bloomberg muhabirleri, “Kongre’de alınan kararla birlikte Başkan, 12 tane olası yaptırımın olduğu menüden en az 5 yaptırım seçmeye zorlanabilir. Bu seçenekler sembolik yaptırımdan bütün finansal işlemleri etkileyen ve zarar verici yaptırımlara kadar geniş bir yelpazede” yorumunu yaptı.

ERDOĞAN TAVİZ VEREBİLİR AMA MHP FAKTÖRÜ VAR

Öte yandan AB liderlerinin de Aralık ayında Yunanistan ve Rum Kesimi’nin talebi ve Fransa’nın desteği doğrultusunda Türkiye’ye yaptırımları konuşabileceğini yazan Bloomberg, “Türk yetkililer Trump’tan çok az şey elde ettiklerini söylüyor. Özellikle FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iadesi konusunda istediklerini alamadıklarını dile getiriyorlar. ABD Dışişleri Bakanı geçen hafta Erdoğan’ı en çok eleştiren isimlerden biri olan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi ve ABD ile Avrupa’nın Türkiye’nin bölgedeki agresif tavrına karşı birlikte çalışması çağrısında bulundu. Daha sonra Türkiye’ye gelen Pompeo, Ankara’ya gitmedi ve Erdoğan’la görüşmedi” hatırlatmasını yaptı.

Biden’ın seçim kampanyasının en önemli noktalarından birinin ABD’nin Suriye’de askeri varlığını korumak olduğunu yazan Bloomberg, “Türk yetkililer Biden’ın en çok zorlayacağı noktanın Suriye olduğunu düşünüyor. Trump 2019’da bölgeden askerleri çekmiş ve Türk askerleri boşalan alana gelmişti” yazdı. Bloomberg, Devlet Bahçeli’nin bir süre önce söylediği, “Biz Biden’ın destekçisi değiliz, Trump’ı da sevmiyoruz. Biz hazırlıklıyız” sözlerini hatırlatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın taviz vermek istese bile bunda MHP’nin desteğini alamayacağını öne sürdü.

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