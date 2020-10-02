Son dakika… BM’den kritik Türkiye kararı! Libya anlaşması tescillendi

BM’nin kararı Savunma Bakanlığı’nın Twitter’da yaptığı açıklama sonrası kamuoyuna duyuruldu.

Bakanlığın açıklamasında, “Türkiye ve Libya arasında deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşma BM tarafından tescil edildi. Libya ile 500 yıllık ortak tarihe dayalı çok yönlü ilişkilerimiz ve BM tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümetine eğitim, yardım ve danışmanlık desteğimiz devam edecek” denildi.

‘POLİTİKAMIZ GÜÇ KAZANDI’



Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayımlanan ve Türkiye ile Libya arasındaki deniz sınırı anlaşmasını tescil eden gelişme üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Bakan Dönmez paylaşımında, “Meşru Libya hükümeti ile imzaladığımız deniz sınırı anlaşmamız BM tarafından tescil edildi. Böylece uluslararası hukuka, hak ve adalete dayalı Akdeniz politikamız daha da güç kazandı. Hep söylediğimiz gibi Akdeniz'de ne kimsenin hakkını yeriz ne de hakkımızdan vazgeçeriz” ifadelerini kullandı.