Son dakika… Bölgedeki gerilim savaşa evriliyor… Kasım Süleymani öldürüldü!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), “İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani’nin Başkan Donald Trump’ın talimatı doğrultusunda öldürüğünü” duyurdu.

ABD helikopterleri tarafından Bağdat Uluslararası Havalimanı’na yönelik gerçekleştirilen saldırı sonucu Suriye’de önemli rol oynayan İran destekli Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’in de öldüğü belirtildi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif da Kasım Süleymani’nin öldürüldüğünü teyit etti. Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“ABD’nin DAEŞ (IŞİD), El Nusra, El Kaide ve diğerleriyle savaşan en etkili güç olan General Süleymani’yi hedef alan ve suikastla öldüren uluslararası terörizm eylemi, son derece tehlikeli ve aptalca bir gerginliktir.”

Twitter mesajında Bakan Zarif, “ABD’nin bu külhani maceracılığının tüm sonuçlarının sorumluluğunu taşıdığını” da sözlerine ekledi.

‘ULUSAL KAHRAMAN’ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin bölgedeki ABD-İran gerilimini artırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Siyasi yorumcular, bu gelişmenin İran’ın ABD’ye karşılık vermesine yol açmasından endişe duyuyor.

Zira; Tümgeneral Kasım Süleymani, İran rejimi açısından kilit bir figür. Süleymani’nin komuta ettiği Kudüs Gücü, doğrudan İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’den talimat alıyor. Süleymani, İran’da ‘ulusal kahraman’ olarak görülüyor.