Son dakika… Corona virüsünde son durum: ABD’de 53 bin 483 yeni vaka! 7 eyalette rekor artış

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan corona virüsü 7 aydır dünyanın bir numaralı gündem maddesi. Ülkeler aşı ve ilaç çalışmalarında yarışa girişse de, salgın yavaşlamak bir yana daha da hız kazanıyor.

Vaka ve ölü sayılarıyla salgının merkez üssü haline gelen ABD’de rekor üstüne rekor kırılıyor. Dün itibarıyla günlük 50 bin vaka sınırını da geçen ülkede, son 24 saatte 53 bin 483 yeni tanı koyuldu. Toplam vaka sayısı böylelikle 2 milyon 890 bine yükseldi.

Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı bilgilere göre yedi eyalette birden günlük rekor kayıtlara geçti. O eyaletler Alabama, Alaska, Idaho, Mississippi, Kuzey Carolina, Güney Carolina ve Tennessee olarak açıklandı.

TRUMP: ÖLÜM ORANLARI DÜŞÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump, vakaların hızla artmasıyla ilgili Twitter’dan bir mesaj paylaştı. Trump, “Corona virüsü vakalarında artış var çünkü testlerimiz çok büyük ve çok iyi. Herhangi bir ülkeden çok daha büyük. Bu harika bir haber. Daha da harika haber ise ölüm oranları düşüyor. Ayrıca gençler daha kolay ve daha çabuk iyileşiyor” dedi.

TRUMP JR’IN SEVGİLİSİ DE YAKALANDI

Corona virüsü salgını Başkan Donald Trump’ın yakın çevresine de sıçradı. Başkanın en büyük oğlu Donald Trump Jr.’ın sevgilisi Kimberly Guilfoyle virüse yakalandı. Eski bir Fox News çalışanı olan Guilfoyle’nin testlerinin pozitif çıkmasının ardından Donald Trump Jr.’a da testler uygulandı. ABD medyasına yansıyan haberlere göre Trump Jr.’ın testleri negatif çıktı.