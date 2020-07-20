Son dakika… Corona virüsünde son durum: İlaç için tarih verildi

Çin’in Wuhan kentinde Aralık ayında ortaya çıktıktan sonra 7 aylık bir süre içerisinde 14.6 milyondan fazla insana bulaşan ve 608 binden fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü ile ilgili son 24 saatte dünya çapında birçok gelişme yaşandı…

İŞTE DİKKAT ÇEKEN CORONA VİRÜSÜ HABERLERİ

TÜRKİYE’DE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Türkiye'de ilk vakası 11 Mart'ta görülen corona virüsüyle ilgili güncel verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam sosyal medya hesabından paylaştı. Son 24 saat içerisinde 41 bin 310 test yapılırken 924 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu.



Corona nedeniyle bugün 16 kişi hayatını kaybederken, Türkiye'deki toplam vaka sayısı 219.641'e, Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı da 5.491'e yükseldi.



Paylaşılan güncel verilere göre 997 kişi daha virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Böylece Türkiye’de toplam iyileşen kişi sayısı da 202.010'a çıktı.

İLAÇ İÇİN TAKVİM BELLİ OLDU

Güney Kore’nin önde gelen ilaç şirketlerinden Celltrion, Covid-19’un tedavisi için geliştirilen ilaç için bir takvim verdi… Yapılan açıklamada Covid-19’a karşı antikor tedavisi için geliştirilen ilacın gelecek yılın başında piyasaya sürüleceği belirtildi.

Yaklaşık 250 milyon dolarlık yatırım yapıldığı açıklanırken, ilacın gönüllü insanlar üzerinde denenmesine bu hafta başlanacağı belirtildi. Cuma günü Güney Koreli yetkililer ilacın denemeleri için onay vermiş ve denemeler hız kazanmıştı.

İkinci fazda 200-300 insan üzerinde denemelerin yapılacağı belirtilirken, üçüncü fazda çalışmaların 2.000-3.000 insanda denemelerin yapılacağı duyuruldu. Celltrion, ikinci ve üçüncü fazdaki denemelerin küresel olarak yapılacağı ve bazı semptom gösteren hastaların seçileceği belirtildi.

BREZİLYA’DA 23 BİN YENİ VAKA

Corona virüsü salgınının en çok etkilediği ülkelerden biri olan Brezilya’da da vaka sayısındaki artış korkutuyor… Brezilya Sağlık Bakanlığı son 24 saat içerisinde 23.529 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Ülkedeki toplam Covid-19 vaka sayısı 2.098.389’a çıktı.

Brezilya Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içerisinde 716 insanın Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Brezilya, resmi verilere göre corona virüsü vakası ve Covid-19’dan yaşamını yitiren insan sayısı bazında ABD’nin ardından en yüksek ikinci ülke konumunda.

SAVAŞ ZAMANINA DÖNÜŞ

Corona virüsü salgınının çıkış noktası olarak bilinen Çin’de de vaka sayısındaki artış devam ediyor. Çok sert ve sıkı önlemlerle salgını yavaşlatmayı başaran Çin’de son 24 saat içerisinde 22 yeni vaka tespit edildiği açıklandı. Xinjiang bölgesindeki artış konusunda resmi bir açıklama yapıldı. Yetkililer, “Bütün şehir artık savaş zamanı dönemine girdi” dedi.

Hong Kong’ta da artış sürüyor… Yetkililer son 24 saat içerisinde 100 yeni vaka açıklarken bu sayının son dönemdeki en büyük artış olduğu belirtildi. Yetkililer vaka sayısının artmasıyla birlikte sosyal mesafe kurallarını artırırken, kapalı alanlarda maske takılmasını da zorunlu hale getirdi.

İNGİLTERE İLAÇLARI TOPLADI

İngiltere, corona virüsü aşısıyla ilgili flaş bir açıklama yaptı. İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İngiliz hükümeti Pfizer ve BioNTech'in ortak geliştirdiği aşıdan 30 milyon doz, Fransız şirket Valneva'nın ayrıca geliştirdiği aşıdan 60 milyon doz alacak. Aşının etkili ve uygun olduğu kanıtlanırsa İngiltere 40 milyon doz daha alabilecek.

Reuters'ın aktardığına göre İngiltere, daha önce AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi ortaklığıyla 100 milyon doz potansiyel aşı geliştirmesi için anlaşma imzalamıştı.