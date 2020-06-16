Son dakika… Corona virüsünde son durum: İkinci dalga başladı, ülke panikte

Birçok ülke corona virüsü salgını sonrasında normale dönmek için çalışmalara başlayıp yasak ve uygulamalarını gevşetirken salgının başlangıç noktası Çin’de kümeler halinde hastalığın tespit edilmesi ülkeyi paniğe sürükledi.

Çin hükümeti Pekin’de 27 lokal hasta tespit edildiğini duyurdu. Böylelikle iki aydır hiç vaka görülmeyen ülkede son 5 gün içerisinde vaka sayısı 106’ya çıktı. Yetkililer yeni vakalardan bazılarının Pekin’in etrafındaki Hebei ve Sichuan bölgelerinde görüldüğünü de duyurdu. Yetkililer ülke genelindeki toplam vaka sayısının da 40 arttığını duyurdu.

İLK VAKA 12 HAZİRAN’DA GÖRÜLDÜ

Ülkenin en büyük toptan pazarında ortaya çıkan ve 12 Haziran’da tek bir vaka görüldükten sonra önceki gün 36 yeni vaka tespit edilmesine sebep olan hastalık ile birlikte sadece 3 gün içerisinde vaka sayısının 79’a çıkması ve 5 gün içerisinde 106’ya yükselmesi Çinli yetkilileri korkuttu.

İki ay boyunca hiç vaka görülmediğini hatırlatan Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, vakaların Pekin’in güneydoğusundaki Xinfadi pazarından çıktığını açıkladı. Pekin’deki birçok meyve ve sebzenin dağıtıldığı bu pazar aynı zamanda ülkenin de en büyük pazarı olarak biliniyor. Yetkililer kırmızı ve beyaz et ile birlikte deniz ürünlerinin de satıldığı pazarın cumartesi gününden beri kapalı tutulduğunu açıkladı.

EN GÜVENLİ YERDE ORTAYA ÇIKTI

Pekin’de hastalarda temasta olan 5 yeni vaka Liaoning ve Hebei bölgelerinde de görülürken, kümeler halinde ortaya çıkan ikinci dalga Pekin yönetiminde şok etkisi yarattı. Salgının özellikle ülkenin en güvenli şehri olarak adledilen Pekin’de görülmesi ikinci dalganın her an herhangi bir noktada görülebileceği korkusunu da beraberinde getirdi.

Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Sun Chunlan, pazar günü yaptığı açıklamada bir salgın ihtimalinin çok yüksek olduğunu söylemişti.

Xinfadi pazarının olduğu Fengtai bölgesinde “savaş dönemi” uygulamalarına dönüldüğü açıklandı. Salgının yayılmasını engellemek için bölgedeki 11 toplu konutun kapatıldığı ve sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi. Bölgeden kimsenin çıkmasına izin verilmezken konutlarda yaşayanların ateşlerinin ve sağlık durumlarının düzenli olarak ölçüldüğü belirtildi.

Ayrıca corona virüsü testi sayısının da bölgede artırıldığı belirtildi.