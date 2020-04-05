Son dakika… Corona virüsünde son durum: Önü alınamıyor

Çin’in Hubei eyaletindeki Wuhan’da ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgın olarak tanımlanan corona virüsü panik yaratmaya devam ediyor… Resmi rakamlara göre dünya çapında vaka sayısı 1.2 milyonu geçerken, toplam 208 ülke ve bölgede tespit edilen corona virüsüne bağlı ölüm sayısı da 65 bini geçti.



Corona virüsü ile ilgili bugün de birçok hükümet ve yerel yönetim açıklamalarda bulunarak kamuoyunu bilgilendirdi.

İRAN’DA 150 İNSAN ÖLDÜ

Corona virüsünün Orta Doğu'da en çok etkilediği ülke olan İran'dan flaş bir açıklama geldi… İran Sağlık Bakanlığı, devlet televizyonu üzerinden canlı yayın yaparak güncel corona virüsü verilerini kamuoyu ile paylaştı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kivanç Cihanpur tarafından yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde ülkede 150 insanın öldüğü duyuruldu. Ülke genelinde corona virüsüne bağlı toplam ölüm sayısı 3603'e çıkarken, toplam vaka sayısı da 58.226'ya çıktı.

İSPANYA’DA UMUT VEREN GELİŞME

İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ülkede corona virüsüne bağlı ölüm sayısı 674 artarak 12 bin 418'e çıktı. Önceki gün raporlanan ölüm sayısı 809'du.

İLGİLİ HABER Corona virüsünün zaafını buldular: Corona aşısı yolda

İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada resmi vaka sayısının da 124 bin 736'dan 130 bin 759'a çıktığı belirtildi.

İNGİLTERE’DEN KORKUTAN ÖNGÖRÜ

İngiliz hükümetini yönlendiren ünlü profesör Neil Ferguson'dan çarpıcı bir açıklama geldi…

İngiltere’de vaka sayısı 41 bini geçerken, yaklaşık 4 bin insanın da ölümüne sebep olan corona virüsü ile ilgili çalışmaların devam ettiğini dile getiren Imperial College’da görevli profesör Neil Ferguson, BBC’ye açıklamalarda bulundu.

Ferguson, “Müdahale ettiğimiz enfeksiyonlarda katlanarak artan bir eğri var. Kaç insanda enfeksiyon olduğunu tam olarak ölçme yeteneğimiz yok ve bu sebeple istatistiksel olarak tahminde bulunuyoruz. Bizce corona virüsüne bağlı ölüm sayısı 7 bin ile 20 binin biraz altında bir yerde olacak” ifadesini kullandı.

24 SAATTE 115 İNSAN ÖLDÜ

Hollanda’da da corona virüsü ile ilgili güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı… Hollanda Kamu Sağlığı Enstitüsü, doğrulanmış vaka sayısının 1224 artarak 17 bin 851’e çıktığını duyurdu.

Yapılan açıklamada corona virüsünün sebep olduğu ölüm sayısı 115 artarak 1766’ya çıktı.

SİNGAPUR’DA EN ACI REKOR

Singapur Sağlık Bakanlığı, corona virüsü ile ilgili en güncel verileri kamuoyu ile paylaştı… Bakanlık tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 120 yeni vakanın tespit edildiği açıklandı.

Önceki gün 75 yeni vaka olduğu açıklanırken, 120 kişide corona virüsü tespit edilmesi ülke tarihindeki en büyük oran olarak duyuruldu. Singapur’da son verilere göre toplam vaka sayısı 1309’a çıktı. Singapur’da ayrıca 6 kişinin de öldüğü belirtildi.