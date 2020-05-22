Son dakika… Coronayı bikinisiyle tedavi ediyordu… Ülkeyi karıştıran hemşire ortaya çıktı

Corona virüsü salgınının yeni merkez üssü haline gelen Rusya, bikinisiyle Covid-19 hastalarına müdahale eden genç hemşireyi konuşuyor… Havanın sıcak olması dolayısıyla bikinisinin üzerine sadece şeffaf bir önlük giyen 23 yaşındaki hemşirenin isminin Nadya olduğu ortaya çıktı.

Hem kendi sağlığını hem de hastaların sağlığını riske atan Nadya’ya ise hem sosyal medyada hem de doktorlar ve sağlık çalışanları tarafından çok sayıda destek mesajı geliyor.

“MALZEME EKSİKLİĞİ VAR”

Çok sayıda doktor ve sağlık çalışanı, hastanelerin özellikle Covid-19 hastalarına bakılan koğuş ve bölümlerinde malzeme eksikliği yaşandığını söyleyerek genç hemşireye destek verdi.

Öte yandan hemşirelerin ve sağlık çalışanlarının fotoğraflarının çekilmesinin de etik olmadığını açıklayan çok sayıda sağlık çalışanı, “Biz sizi iyileştirmeye çalışıyoruz, bizim fotoğrafımızı çekmemelisiniz” diyerek yeni bir kampanya başlattı.

Ülkenin batısındaki Tula kentinde bulunan Bölge Hastanesi’nde görevli olan hemşire Nadya, özel giysiyle uzun süre sıcak hava şartlarında çalışmaktan bunaldığını söyleyerek özür dilemişti.

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