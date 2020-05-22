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Son dakika… Coronayı bikinisiyle tedavi ediyordu… Ülkeyi karıştıran hemşire ortaya çıktı

Corona virüsü hastalarını bikinisinin üzerine giydiği koruyucu önlük ile tedavi etmeye çalışan Rus hemşirenin kimliği ve bilgileri ortaya çıktı. Hastalarının ve kendisinin sağlığını riske attığı için uyarı cezası alan hemşirenin 23 yaşındaki Nadya olduğu tespit edildi.

Sozcu.com.tr
07:44 -
Haberler Dünya
Son dakika… Coronayı bikinisiyle tedavi ediyordu… Ülkeyi karıştıran hemşire ortaya çıktı

Corona virüsü salgınının yeni merkez üssü haline gelen Rusya, bikinisiyle Covid-19 hastalarına müdahale eden genç hemşireyi konuşuyor… Havanın sıcak olması dolayısıyla bikinisinin üzerine sadece şeffaf bir önlük giyen 23 yaşındaki hemşirenin isminin Nadya olduğu ortaya çıktı.

Hem kendi sağlığını hem de hastaların sağlığını riske atan Nadya’ya ise hem sosyal medyada hem de doktorlar ve sağlık çalışanları tarafından çok sayıda destek mesajı geliyor.

Genç hemşire olayla ilgili bir açıklama yapmadı.

“MALZEME EKSİKLİĞİ VAR”
Çok sayıda doktor ve sağlık çalışanı, hastanelerin özellikle Covid-19 hastalarına bakılan koğuş ve bölümlerinde malzeme eksikliği yaşandığını söyleyerek genç hemşireye destek verdi.

Salgının en çok etkilediği ülkelerin başında gelen Rusya’da birçok sağlık çalışanı genç hemşireye destek verdi.

Öte yandan hemşirelerin ve sağlık çalışanlarının fotoğraflarının çekilmesinin de etik olmadığını açıklayan çok sayıda sağlık çalışanı, “Biz sizi iyileştirmeye çalışıyoruz, bizim fotoğrafımızı çekmemelisiniz” diyerek yeni bir kampanya başlattı.

Ülkenin batısındaki Tula kentinde bulunan Bölge Hastanesi’nde görevli olan hemşire Nadya, özel giysiyle uzun süre sıcak hava şartlarında çalışmaktan bunaldığını söyleyerek özür dilemişti.

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Corona doktor hemşire Rusya Sağlık son dakika
Son güncelleme: 08:14 22.05.2020
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