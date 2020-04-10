Son dakika… Corona virüsünü hiç böyle görmediniz: Adım adım geldi ve felç etti

İngiliz Guardian gazetesi, doğumundan bugüne corona virüsünün kritik eşiklerini derledi. Biz de Covid-19’un Türkiye’deki dönüm noktalarını Guardian’ın çalışmasıyla harmanladık. İşte dört aydır dünyayı dehşet içinde bırakan virüsün dünden bugüne seyri…

1. Gün – 34 Vaka

31 Aralık 2019

Çin, Dünya Sağlık Örgütü’ne 31 Aralık ile 3 Ocak arasında tespit edilemeyen bir nedenle 44 zatürre vakası belirlediğini bildirdi. Aralık ve muhtemelen kasım ayında da Wuhan şehrinde bazı vakalar olmasına karşın, Çin’in bildirimi, dünyanın dikkatini bu gizemli hastalığa çekti.

7. Gün – 53 Vaka

6 Ocak 2020

Çinli yetkililer, sonradan yeni tip corona virüsü olduğu belirlenen virüsü izole etti.

10. Gün – 63 Vaka

9 Ocak 2020

Corona virüsü ilk canı aldı. Çin ilk ölümlü vakayı iki gün sonra açıkladı.

24. Gün – 654 Vaka

23 Ocak 2020

Wuhan tecrit altına alındı. Dünya Sağlık Örgütü, virüsün insandan insana geçtiğine dair çoğalan delillerin bulunduğunu duyurdu.

32. Gün – 9 bin 927 Vaka

31 Ocak 2020

İngiltere ilk corona virüsü vakasını bildirdi.

43. Gün – Vaka 44 bin 802

11 Şubat 2020

Virüse Covid-19 ismi verildi.

46. Gün – 66 bin 885 Vaka

14 Şubat 2020

Afrika’da vakalar kaydedildi. Fransa’da ilk ölüm yaşandı.

55. Gün – 78 bin 958 Vaka

23 Şubat 2020

İtalya’da üç ölüm yaşandı ve ülkede organizasyonlar iptal edilmeye başladı.

69. Gün – 109 bin 821 Vaka

8 Mart 2020

İtalya’nın en kötü etkilenen bölgesi olan Lombardiya’da tecrit devreye girdi. İran da virüsten kötü etkilendi.

72. Gün – 125 bin 875 Vaka

11 Mart 2020

Dünya Sağlık Örgütü Covid-19’u pandemi ilan etti. Türkiye’de ilk corona virüsü vakası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı.

76. Gün – 167 bin 454 Vaka

15 Mart 2020

İspanya’da bir günde 100 ölüm yaşandı. Çok daha kötü bir tabloya doğru gidişat başladı. Türkiye’de eski Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman hayatını kaybetti. Yalman’ın Covid-19’dan öldüğü dört gün sonra ortaya çıkan hastane raporuyla kesinleşti.

78. Gün – 197 bin 102 Vaka

17 Mart 2020

Türkiye’de corona virüsü sonucu ilk ölüm bildirildi.

81. Gün – 272 bin 208 Vaka

20 Mart 2020

İtalya ölü sayısında Çin’i geride bıraktı. Ülkede 3 bin 304 ölümlü vaka görüldü.

86. Gün – 467 bin 653 Vaka

25 Mart 2020

ABD Kongresi, 2 trilyon dolarlık yardım paketini devreye soktu.

88. Gün – 593 bin 291 Vaka

27 Mart 2020

Britanya Başbakanı Boris Johnson’ın corona virüsü testi pozitif çıktı. ABD, 85 bin 594 vaka ile virüsün merkez üssü Çin’i ve virüsten en çok etkilenen ülke olan İtalya’yı geride bıraktı. Birleşik Devletler’de bin 300 kişi hayatını kaybetti.

91. Gün – 782 bin 395 Vaka

30 Mart 2010

Corona virüsünün en çok etkilediği ülkelerden İspanya, vaka sayısı bağlamında virüsün ortaya çıktığı Çin’i geçti. Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 85 bin 195'e, can kaybı ise 7 bin 340’a yükseldi.

93. Gün – 932 bin 605 Vaka

1 Nisan 2020

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Profesörü Dr. Cemil Taşçıoğlu, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

94. Gün – 1 milyon 13 bin 320 Vaka

2 Nisan 2020

Dünya genelindeki vaka sayısı 1 milyonu aştı. Bugün itibarıyla 75 bini aşkın ölümlü vaka tespit edildi.

99. Gün – 1 milyon 426 bin 99 Vaka

7 Nisan 2020

Çin günlük verileri açıklamaya başladığı Ocak ayından bu yana ilk kez ülkede hiç ölüm yaşanmadığını duyurdu.

100. Gün – 1 milyon 511 bin 104 Vaka

8 Nisan 2020

88 binden fazla insanın corona virüsü sonucu öldüğü bildirildi.

102. Gün – 1 milyon 605 bin 277 Vaka

10 Nisan 2020

Dünya genelindeki ölü sayısı 95 bin 751 olarak kayıtlara girdi. Virüsün en fazla ölüme sebep olduğu ülkeler sırasıyla İtalya, ABD, İspanya, Fransa, Britanya, İran, Çin ve Almanya olarak kayıtlara geçti.