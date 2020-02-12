Son dakika… Crypto AG skandalı patladı! Türkiye de aralarında… Gizli yazışmalar on yıllarca takip edilmiş

Amerikan Washington Post gazetesi ve Alman yayın kuruluşu ZDF’nin yürüttüğü ortak araştırma, birçok ülkeye satılan şifreleme cihazlarının üreticisi ‘Crypto AG’ adlı İsviçre şirketinin 1951’de satın alındığını ortaya koydu.

Habere göre; bu şirket ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) ve Batı Almanya istihbarat servisi (BND) casuslarına Türkiye de dahil olmak üzere 120’den fazla ülkenin gizli yazışmalarına erişim imkânı sağladı.

Amerikalı ve Alman istihbarat kurumları, on yıllar boyunca ‘Crypto AG’nin sattığı şifreleme cihazları tarafından üretilen gizli mesajlaşmaları deşifre etti.

2008 YILINDA SONRA ERDİ

CIA ve BND, Crypto AG’nin 1970’li yıllar ile 2018 arasındaki hemen hemen tüm operasyonlarını kontrol etti. Şirketin 2008 yılında satıldığı ve istihbarat servisleriyle çalışmalarını sonlandırdığı öğrenildi.

Crypto şirketinin ürünleri halen dünyanın dört bir yanında farklı ülkeler tarafından kullanılıyor. Belgelere göre aralarında Avrupa ülkelerinin de bulunduğu çok sayıda ülkenin diplomatik ve askeri haberleşmesinin kapsamlı olarak izlendiği tahmin ediliyor.

CİHAZLAR HÂLEN KULLANILIYOR

Bir Alman istihbarat uzmanına göre; ilk olarak ‘Thesaurus’, sonrasında ‘Rubicon’ kod adıyla bilinen projeden milyonlarca dolar kazanıldı. Alman dış istihbarat servisi BND, elde edilen geliri saha operasyonlarını finanse etmek için, CIA ise Cryto şirketini tekel kılmak üzere rakip şirketleri satın alarak kullandı.

ABD ve Almanya’nın dost olarak gördüğü hükümetlere şirket üzerinden güvenli modeller sattığı, dünyanın geri kalanına ise hileli sistemler sattığı ifade ediliyor.

AYRINTILAR GELİYOR…