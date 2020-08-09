Son dakika… Dev şirketten flaş karar: Regl izni getirildi

Reglin halen tabu olduğu Hindistan’daki Zomato isimli gıda tedariği şirketi kadın çalışanlarına pozitif ayrımcılık yaparak flaş bir karar aldı…

Ülkenin en bilinen ve en çok tercih edilen telefon uygulamalarından biri olan Zomato’da kadın çalışanlara bir yıl içerisinde kullanabilecekleri 10 günlük “regl izni” verilmesine karar verildi.

5 binden fazla çalışanın olduğu Zomato’nun CEO’su Deepinder Goyal dün gece bir e-posta yazarak, “Bu sebeple izin almak isteyenler utanmamalı. Çalışma arkadaşlarınıza regl izninde olduğunuzu söyleyebilir ya da bu konuda yazışabilirsiniz” dedi.