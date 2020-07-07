Son dakika… DSÖ’den 24 saatte öldüren bubonik vebayla ilgili ilk açıklama: Yüksek risk taşıyan bir durum yok

Dünya corona virüsüyle mücadelesini sürdürürken, Çin’den gelen yeni bir haberle sarsılmıştı. Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Bayannur'da ‘bubonik veba' vakası görüldüğü duyurulmuştu.

Söz konusu vaka üzerine şehir genelinde üçüncü seviye alarm verilirken, yetkililer yıl sonuna kadar sürecek alarm durumuyla ilgili yaptıkları açıklamada, “İnsanlar arasında bubonik veba salgını yayılma riski bulunuyor. Vatandaşlar kendilerini koruma önlemlerini geliştirmeli, olumsuz sağlık durumlarını acilen bildirmelidir” ifadelerini kullanmıştı.

‘YAKIN İŞ BİRLİĞİ İÇİNDEYİZ’



Corona virüsü bitmeden yeni bir salgın ihtimali panik yaratırken, Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) konuya ilişkin ilk açıklama geldi. Cenevre’de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan DSÖ sözcüsü Margaret Harris endişe edecek bir durum olmadığını söyledi.

Harris, “Çin’deki durumu gözlemliyoruz ve yetkililerle yakın iş birliği içindeyiz. An itibarıyla yüksek risk taşıyan bir durum olduğunu düşünmüyoruz. Ancak gelişmeleri dikkatlice takip etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

PİRE VE KEMİRGENLERDEN BULAŞIYOR



Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bubonik veba, pireler ve vahşi kemirgenler aracılığıyla insanlara bulaşıyor. Zamanında ve etkili bir tedavi uygulanmazsa 24 saat içinde ölüme yol açabiliyor.

Hastalık belirtilerinde, bakterilerin vücuda girdiği yere en yakın lenf bezlerinde ağrılı şişme ve iltihaplanma görülür. İleri dönemlerde iltihaplı lenf nodları açılarak akıntlı hal alır. Tedaviye hemen başlanmazsa bakteri vücudun her yerine yayılarak akciğer ve septisemik forma dönüşebilir.