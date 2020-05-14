Son dakika… DSÖ’den flaş corona açıklaması: Asla gitmeyebilir

Corona virüsünde vaka sayısı 4.3 milyonu geçerken, Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Direktörü Dr. Mike Ryan salgın ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

İnternet üzerinden yapılan basın toplantısında konuşan Ryan, yaklaşık 300 binden fazla insanın ölümüne sebep olan Covid-19’un asla gitmeyebileceğini söyledi.

Ryan, “Şunu şöyle söylemek gerek, bu virüs toplumumuzdaki bir diğer salgın virüs gibi kalabilir ve bu virüs asla gitmeyebilir. HIV de gitmedi fakat biz bu virüsle yaşamayı öğrendik” ifadesini kullandı.

“KIZAMIK GİBİ HASTALIKLAR DA VAR”

DSÖ yetkilisi, “Salgının ne zaman biteceğini söyleyenlere inanmıyorum. Yüzden fazla aşı geliştiriliyor fakat aşı ile yok olmayan kızamık gibi hastalıklar da var” yorumunu yaptı.

DSÖ’nün Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus da çaba ve çalışma ile virüsün kontrol altına alınabileceğini söyleyerek, “Güzergah bizim elimizde ve bu salgınla mücadelede hepimiz bir şeyler yapmalıyız” dedi.

DSÖ’nün bir numaralı ismi olan Dr. Tedros, “Birçok ülke farklı önlemler alıyor fakat bizim tavsiyemiz her ülke en yüksek önlemlerini almalı. İkinci salgın dalgasını tetiklemeden sokağa çıkma yasaklarını kaldırmanın bir garantisi yok” ifadesini kullandı.