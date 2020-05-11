Son dakika… Gece kulübü kabusu devam ediyor: Coronada korkutan artış yaşandı

Corona virüsüne karşı en sert ve etkili müdahaleyi yaparak zamanında Covid-19’un yayılma hızını yavaşlatan Güney Kore, tedbirsiz bir kişinin hatasının bedelini ödüyor…
Hafta sonunda başkent Seul’deki gece kulüplerini ziyaret eden 20’li yaşlarındaki bir adamda Covid-19 tespit edilmesinin ardından bugün de ülkedeki son dönemdeki en yüksek yeni vaka sayısı açıklandı. Güney Koreli yetkililer birçoğu Seul’deki gece kulüpleriyle bağlantılı olan 35 yeni vakanın tespit edildiğini duyurdu.
9 Nisan’dan beri en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçen bu verinin detayları da açıklandı. Vakalardan 29’unun Itaweon bölgesindeki “partici” gençler ile ilgili olduğu açıklandı. Yetkililer Covid-19 testi pozitif çıkan adamın gittiği 5 eğlence mekanında aynı zamanlarda 85 farklı ülkeden 1500’ü aşkın insanın bulunduğunu açıkladı.
“SEUL DÜŞERSE ÜLKE DÜŞER”
Seul Belediye Başkanı Park Won-soon, gelecek 2-3 günün çok kritik bir öneme sahip olduğunu açıkladı. Park Won-soon, “Eğer Seul düşerse bütün ülke düşer. Gardımızı kısa bir süreliğine de indirmek, enfeksiyonların patlama yapmasına sebep olur” ifadesini kullandı.
Sağlık Bakanlığı yetkilileri, 24 Nisan ile 6 Mayıs tarihleri arasında gece kulüplerini gezen 5 bin 517 insanın ismine ulaşırken, bunlardan 2 binine ulaştıklarını ve ulaşılamayan 3 bin kişinin ise kredi kartı ekstrelerinden bulunması için çalışmaların başladığını açıkladı.
Güney Kore’de corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı değişmezken 256 olarak açıklandı.
Ülkede toplam 10.909 Covid-19 vakası bulunurken bunlardan 9.632’si iyileşerek sağlığına kavuştu. Ülkede toplam 1021 aktif vaka bulunuyor.