Son dakika… İngiltere corona virüsünde pik noktasını geçti!

Corana virüsünden en çok etkilenen 5 ülkeden biri olan İngiltere’de Başbakan Boris Johnson, Covid-19 hastalığını atlattıktan sonra düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Başbakan Boris Johnson, “Zirve noktasını geride bıraktık. Sanki Alp Dağları’ndaki dev bir tüneli geride bırakmış gibiyiz. Ve şimdi önümüzde parlayan güneş ışığını görüyoruz. Bu noktada kontrolü kaybetmememiz, ikinci ve daha büyük bir dağla karşılaşmamamız hayati önem taşıyor” dedi.

Boris Jonhson, hükümetinin önümüzdeki hafta ekonomik faaliyetlerin yeniden başlamasına yönelik kapsamlı bir planı kamuoyuna açıklayacağını duyurdu.

Johnson ayrıca ellerinde uzun vadede umutlu olmak için birçok sebebin bulunduğunu ifade ederken açıklanacak programda, çocukların okula nasıl dönebileceklerine, işe nasıl gidilebileceğine ve ofislerde çalışma ortamının nasıl daha güvenli olacağına yönelik ayrıntıları da vereceğini ifade etti.