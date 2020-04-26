Son dakika… Kraliyet ailesi üyesinden örnek hareket: Gizlice yemek hazırlayıp dağıtıyor

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere, Wessex Kontesi Sophie’yi konuşuyor… İngiliz tahtının 11’inci varisi olan ve Kraliçe Elizabeth ile Philip’in 3’üncü oğlu olan Prens Edward’ın eşi olan Wessex Kontesi’nin her hafta başkent Londra’daki doktorlar için öğle yemeği dağıttığı ortaya çıktı.

İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetelerinden Daily Mail’in yayınladığı fotoğraflarda 55 yaşındaki Wessex Kontesi Sophie, yemek hazırladıktan sonra çalıştığı yerin temizliğini de üstlendi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA GÖNDERİLİYOR

Milyoner finansçı Ian Wace’in finanse ettiği yemek bağışına katılan Sophie’nin haftada bir gün kimseye haber vermeden yemek hazırladığı belirtildi. Bu yemeklerin Londra’daki Barts, King’s, Epsom ve St. Helier’de çalışan sağlık çalışanlarına gönderildiği belirtildi. Sophie’nin de yer aldığı ekibin her hafta 59 bin ücretsiz yemek dağıttığı aktarıldı.