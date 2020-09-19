Son dakika… Macron’dan Türkçe mesaj: Görünüşe göre çağrı işitilmiş

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yaşadığı krizde yaptığı sert açıklamalarla sık sık tansiyonu yükselten Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yine ses getirecek bir çıkışta bulundu.

Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Macron, mesajı hem Fransızca hem de Türkçe olarak paylaştı.

Macron mesajında, “Ajaccio’da, Türkiye’ye net bir mesaj gönderdik: İyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosu'nun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim” ifadelerini kullandı.

‘ERDOĞAN’A KARŞI SERT OLMALIYIZ’

Geçtiğimiz günlerde Fransa'nın Korsika Adası’nda İtalya, Malta, Portekiz, İspanya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni ağırlayarak Türkiye karşıtı bir mini zirve düzenleyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, “Avrupalılar olarak Erdoğan'a karşı sert ve güçlü olmalıyız” demişti.

Macron, Avrupa Birliği'nin ortak bir karar ve duruşunun olması gerektiğini söylerken, “Herhangi bir gerilimden uzak durmaya çalışıyoruz fakat Türkiye'nin bölgedeki amaç ve isteklerini netleştirmesi gerekiyor. Avrupa'nın Türkiye'ye karşı daha net ve birlik halinde bir tutum sergilemesi gerekiyor” ifadesini kullanmıştı.