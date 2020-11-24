Son dakika… Trump yenilgiyi kabul etti: Biden’la çalışın

Seçim sonuçlarına yaptığı başvurular tek tek itiraz edilen ABD Başkanı Donald Trump yenilgiyi kabullenmeye başladı… Trump dün, kendi ekibiyle yaptığı toplantıda Demokratlar’ın adayı ve seçimi kazanan Joe Biden’ın geçiş takımıyla işbirliği yapılması talimatını verdi.

Michigan’dan seçim sonuçlarının gelmesiyle birlikte birçok Cumhuriyetçi senatör ve iş insanının Trump’a “Görevi artık devret” çağrısının ağırlık kazanmasıyla ABD Başkanı’nın bu adımı attığı tahmin ediliyor.

Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Trump, Biden’ın geçiş sürecini başlatmak için imzalanması gereken belgeleri vermeyen Emily Murphy isimli memura talimat verdiğini söyledi. Murphy’nin ülkesine sadık bir çalışan olduğunu söyleyen Trump, “Geçiş süreci için ilk protokolleri başlatması için talimat verdim ve kendi ekibime de geçiş süreci için işbirliği yapmalarını söyledim” dedi.

Trump bu açıklamadan yaklaşık 4 saat sonra ise Twitter’dan yine seçimi kaybetmediğini söyledi. Trump, “Bu demek değildir ki ABD tarihinin en usulsüz seçimlerine itirazlarımız sürmeyecek. Sahte oylara boyun eğmeyeceğiz” ifadesini kullandı.