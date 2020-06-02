Son dakika… Trump’ın “orduyu çağırırım” açıklamasına, Pentagon’dan tepki

Minneapolis kentinde sahte parayla alışveriş yaptığı ve polise karşı geldiği iddiasıyla gözaltına alındığı sırada orantısız şiddete maruz kalarak yaşamını yitiren George Floyd’un ölümünü ve ırkçılığı protesto eden gösteriler bugün de devam ediyor…

Ülkenin farklı bölgelerinde halk sokağa çıkarken ABD Başkanı Donald Trump’ın, “Valiler ve belediye başkanları şiddet olayları son bulana kadar kolluk kuvvetlerinden karşı konulamaz kuvvette bir güç oluşturmak zorundalar. Eğer bir şehir ya da eyalet vatandaşların canını ve malını koruyacak önlemleri almazsa oraya orduyu gönderecek ve onlar için sorunu hızla çözeceğim” sözleri ise göstericiler arasında olduğu kadar ABD Savunma Bakanlığı’nda (Pentagon) da ciddi bir tepkiye sebep oldu.

Trump‘ın bu açıklamasının birkaç saat Brooklyn’de binlerce insan “adalet, hemen şimdi!” şeklinde slogan atarak yürüdü. Yanlarından geçen araçların da korna çalarak protestoculara destek verdiği görüldü.

“SON SEÇENEK OLMALI”

Pentagon’dan yetkililer de yerel basına konuşarak Trump’ın açıklamasının Savunma Bakanlığı nezdinde rahatsızlığa sebep olduğunu duyurdu.

CNN’e konuşan Bazı Pentagon yetkilileri ise eyaletlerin valilerinden bu yönde bir talep gelmediği sürece aktif askerleri bölgelere göndermeyeceklerini açıklarken, bir yetkili, “Yerel güvenlik güçlerinin göreve devam etmesi yönünde güçlü bir istek var” dedi.

CNN’e konuşan savunma bakanlığından bir diğer yetkili ise, “Federal, devlet ve yerel güçler kademeli olarak önlemler almalı. Fakat orduyu göreve çağırmak son seçenek olmalı” ifadesini kullandı.



1807 SAYILI KANUNU KULLANABİLİR

Yasadaki 1807 sayılı ayaklanma kanununu kullanarak normalde iç işlere müdahale hakkı olmayan orduyu kullanma yetkisine sahip olan Trump’ın açıklamalarını ABD’nin önde gelen medya kuruluşu CNN’e değerlendiren Georgia Ulusal Muhafızları’nın Emir Subayı olarak görev alan Tümgeneral Thomas Carden çok sert konuştu.

Carden, “Ben Amerikan halkının üniformalı askerlerin ülkenin iç güvenliğini korumak için göreve çağrılmasını kabul etmeyeceğini düşünüyorum. Bunu onurla yaparız ama bu durum bizim ülke olarak daha iyi bir performans sergilememiz gerektiğini gösteriyor” dedi. Carden, “Bu üniformayı giydiğim 34 yılı aşkın bir süredir ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Ulusal Muhafızlar’ın varlığı insanlar üzerinde rahatlatıcı bir etki yaratıyor” dedi.

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, pazartesi günü ABD Başkanı Trump ve valilerle yaptığı toplantıda 29 eyalette 17 bin ulusal muhafızın görevde olduğunu açıkladı. Ayrıca 45 binden fazla ulusal muhafızın da corona virüsüyle mücadele kapsamında aktif görevde olduğu açıklandı.