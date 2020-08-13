Son dakika… Türkiye’ye adeta savaş açmıştı: Fransa, iki jet ve fırkateyn gönderiyor

Doğu Akdeniz’de ipler geriliyor… Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilime müdahil olmaya çalışan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un dün gece saatlerinde yaptığı açıklamanın ardından flaş bir hamle geldi.

Macron dün gece Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüştükten sonra Doğu Akdeniz’deki askeri güçlerinin geçici olarak artırılmasıyla ilgili bir açıklama yapmıştı.

Bu açıklamadan saatler sonra Reuters flaş bir haber servis etti… Son dakika gelişmesi olarak servis edilen haberde, Fransa’nın Doğu Akdeniz’e gönderdiği fırkateyn ve savaş jetlerinin detayları ortaya çıktı.

GEMİSAVAR TAŞIYOR

Fransa Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz’e gönderilecek “ek güç” ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre Fransa, Doğu Akdeniz’e iki adet Rafale savaş jeti gönderecek. Bunun yanı sıra Fransa’nın Lafayette tipi fırkateyninin de bölgeye gönderileceği kaydedildi.

125 metre uzunluğundaki Lafayette tipi fırkateyn saatte 25 knot hıza çıkabiliyor. Gemisavar füze, silah ve patlayıcı taşıyan geminin üzerinde bir de helikopter pisti yer alıyor.